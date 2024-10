Ngăn chặn nam sinh có ý định nhảy cầu Nhật Tân tự tử

Ngày 15/10, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, tổ công tác công an phường Phú Thượng nhận được tin báo về việc có người có ý định nhảy Cầu Nhật Tân. Ngay lập tức, Công an phường Phú Thượng phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông trật tự có mặt kịp thời cùng người nhà nam thanh niên khuyên giải, vận động, ngăn chặn ý định nhảy cầu.

Công an phường Phú Thượng bàn giao anh M. cho gia đình.

Sau một thời gian thuyết phục, động viên tinh thần, tổ công đã ngăn chặn thành công nam thanh niên, đưa về trụ sở CAP. Danh tính nam thanh niên được xác định là N.Q.M (SN: 2006, HKTT: Yên Phong, Bắc Ninh). Tại trụ sở CAP, anh N.Q.M cho biết hiện đang là sinh viên năm nhất tại một trường trên địa bàn Hà Nội. Do mâu thuẫn với gia đình nên đã nảy sinh ý định nhảy cầu Nhật Tân.

Sau khi được lực lượng chức năng hỗ trợ khuyên nhủ, động viên, anh M. đã trấn tĩnh lại, hiểu ra suy nghĩ và hành động của mình là nông nổi, cần phải cố gắng rèn luyện phấn đấu hơn nữa để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Đến hồi 0h00 ngày 8/10, Công an phường Phú Thượng đã bàn giao anh N.Q.M cho gia đình. Gia đình anh N.Q.M gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn anh M từ bỏ ý định tự tử ; hỗ trợ giúp đỡ anh trong lúc tâm lý bị suy sụp nhất.