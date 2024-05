Bắt 3 nhân viên bảo vệ đánh người gây thương tích ở Hà Nội

Trước đó, khoảng hơn 12h ngày 13/5/2024, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo xảy ra vụ đánh nhau tại Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê. Công an quận Hà Đông đã khẩn trương đến hiện trường, xác minh, làm rõ vụ việc. Theo điều tra, Công ty CP quản lý bất động sản THT; trụ sở tại BT5-04 Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, do ông H. làm Chủ tịch HĐQT, có góp vốn đầu tư vào Công ty CP đầu tư xây dựng Vina Thủ Đô, do ông Đ làm Giám đốc.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Năm 2020, Công ty CP đầu tư xây dựng Vina Thủ Đô có hợp tác kinh tế mua bê tông thương phẩm với Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển Việt Tiệp, do ông C. làm Tổng Giám đốc. Tính đến ngày 31/7/2023, Công ty của ông Đ. nợ Công ty của ông C. số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Ông C. giao anh T. là nhân viên công ty đến đối chiếu công nợ.

Khoảng 12h00 ngày 13/5/2024, anh T. cùng 3 người bạn đến trụ sở Công ty CP quản lý bất động sản THT để gặp ông Đ, Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Vina Thủ Đô nhằm đối chiếu công nợ theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển Việt Tiệp. Nhân viên lễ tân thông báo ông Đ. không có ở văn phòng, thì nhóm anh T. ngồi đợi tại phòng khách tầng 1. Ít phút sau, xuất hiện hơn 10 người, là nhân viên bảo vệ công ty THT, xông vào đánh nhóm anh T.

Sau khi nhóm bảo vệ trên bỏ ra ngoài, anh T. gọi điện cho bạn đến đưa mình đi cấp cứu. Lúc này tiếp tục xảy ra xô xát giữa người trong nhóm bạn anh T. với một nhân viên bảo vệ của công ty. Công an quận Hà Đông đã làm rõ được 11 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích, liên quan đến vụ án trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Công Hồng (SN 1994, trú tại: Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Lưu Minh Tuấn (SN 1988, trú tại: Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ), Hoàng Gia Lộc (SN 1997, trú tại: Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Đồng thời làm rõ hành vi của nhóm bạn anh T. đến sau để xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án đánh người gây thương tích .