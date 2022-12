Vụ Đại biểu HĐND đánh nữ caddie sân golf: Chiều mai Quảng Nam họp báo

Tối 12/12, HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, sẽ tổ chức họp báo liên quan đến vụ việc ông N.V.D. - Chủ tịch HĐQT một công ty bất động sản, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam bị tố đánh nhân viên sân golf BRG (ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) phải nhập viện cấp cứu .

Theo đó, cuộc họp báo dự kiến sẽ diễn ra vào 15h chiều 13/12 để cung cấp thông tin chính thức liên quan đến vụ việc đang gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Nữ nhân viên sân golf BRG Đà Nẵng bị đánh.

Về phía Đà Nẵng, chiều 12/12, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn cho biết, đã giao Công an quận và công an phường Hòa Hải vào cuộc xác minh thông tin báo chí đăng tải. Theo lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn, cơ quan này đang chờ công an báo cáo về vụ việc.

Trước đó, vào ngày 6/12, tại sân golf BRG, một vị khách chơi golf do bất đồng với nhân viên phục vụ đã dùng gậy golf đánh nhân viên này đến mức phải nhập viện.

Vị khách chơi golf này được cho là ông N.V.D. – Chủ tịch HĐQT một công ty bất động sản, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam.

