Diễn biến mới vụ đánh nữ nhân viên sân golf: Công an vào cuộc

Những ngày qua, báo chí đăng tải thông tin ông N.V.D. - Chủ tịch HĐQT một Công ty ở Quảng Nam, bị tố đánh nữ nhân viên phục vụ sân golf BRG (ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), gây thương tích tới mức nhập viện.

Nhiều thông tin cho rằng, ông N.V.D. còn là đại biểu đương nhiệm Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Nữ nhân viên sân golf BRG Đà Nẵng bị đánh.

Trước thông tin vụ việc xảy ra trên địa bàn, ngày 12/12, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn đã giao Công an quận và công an phường Hòa Hải vào cuộc xác minh thông tin báo chí đăng tải. Theo lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn, cơ quan này đang chờ công an báo cáo về vụ việc.

Hiện HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đang tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Ông Trình Minh Đức, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, thường trực HĐND tỉnh đang thảo luận và giao cơ quan chức năng thực hiện theo quy định pháp luật. Khi nào có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí.

