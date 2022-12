Đại biểu HĐND đánh nữ caddie sân golf: Từ lùm xùm…đến công an điều tra

Ngày 12/12, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đã giao Công an quận xác minh vụ nữ nhân viên sân golf BRG bị ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Quảng đánh phải nhập viện. Ông Dũng hiện cũng là Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam.Trước mắt, Công an phường Hòa Hải sẽ mời các đương sự liên quan như nữ nhân viên, ông N.V.D, đại diện sân golf làm rõ vụ việc. Sự việc xảy ra ngày 6/12 khi ông Dũng cùng một nhóm khách đến chơi golf đến sân golf BRG Đà Nẵng (tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Tại đây 2 nữ caddy phục vụ nhóm khách, trong đó có chị N.A.L.(20 tuổi). Trong lúc chơi do bất đồng với chị L. trong việc tính số gậy đã chơi trong một hố, thành viên của nhóm là ông Dũng đã dùng gậy golf đánh vào người chị L.. Lực đánh mạnh khiến cây gậy bị gãy, chị L. bị thương phải nhập viện cấp cứu. Gần 1 tuần sau khi xảy ra sự việc, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin hình ảnh về vụ việc khi một số CLB golf đã ra thông báo lên án hành vi tấn công gây thương tích nữ caddie đến mức gãy gậy golf của ông Nguyễn Viết Dũng trong lúc chơi golf tại sân golf BRG và yêu cầu tẩy chay vị khách chơi golf này. Những thông tin trên khiến dư luận bất bình, phản ứng về hành vi của ông Dũng. CLB Golf Hội Bất động sản Du lịch Việt Nam (VnTPA Golf Club) đã thay mặt cộng đồng những người chơi golf gửi lời xin lỗi nữ caddie tên là L. và lên án hành vi thô bạo của ông Nguyễn Viết Dũng. Trong thông báo gửi đến cộng đồng, VnTPA Golf Club nhấn mạnh: Ông Nguyễn Viết Dũng không xứng đáng tham gia môn thể thao golf, cũng không thể được gọi là 1 golfer. Hành vi bất nhẫn của ông Nguyễn Viết Dũng đã và đang bị cộng đồng những người chơi golf tẩy chay, lên án Trước đó, CLB Golf Bách khoa Đà Nẵng cũng phát thư ngỏ bày tỏ tẩy chay cũng như cấm ông Nguyễn Viết Dũng tham gia giải golf do CLB này tổ chức. Đại diện CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng - ông Nguyễn Mười, trú tại TP Đà Nẵng trao đổi với báo chí cho biết: “Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, cộng đồng chơi golf rất bức xúc. Tôi đã thay mặt Ban Chấp hành CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng viết đơn tố cáo, kêu gọi tẩy chay golfer đánh người. Ban đầu, đơn thư chỉ gửi nội bộ các CLB, các sân golf vì tôi tin là golfer này sẽ có cách ứng xử phù hợp sau khi gây ra vụ việc. Tuy nhiên, sau nhiều ngày chờ đợi, không thấy điều đó xảy ra nên tôi quyết định công khai đơn thư này cho truyền thông, báo chí" Trao đổi với báo chí, chị L cho biết từ lúc xảy ra vụ việc tới nay ông Dũng chưa từng gặp và đền bù thiệt hại, mà chỉ gửi lời xin lỗi thông qua công ty. Trong khi đó, trong một lần trả lời báo chí bên kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, ông N.V.D cho rằng: “Thông tin kia là vu khống, người ta nói thêm nói bớt. Chuyện bé xé ra to, chả đâu vào đâu cả... Đây là việc bôi nhọ người khác”. Đáng chú ý, đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam khi trả lời báo chí vẫn chỉ nói chung chung: “chưa có thông tin chính thức về vụ việc” hay mới đây cho hay “Thường trực HĐND tỉnh đang thảo luận và giao cơ quan chức năng thực hiện theo quy định pháp luật. Khi nào có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí”. Dư luận đề nghị, cơ quan Công an TP Đà Nẵng sớm vào cuộc điều tra xác minh ông Nguyễn Viết Dũng có đánh người như nội dung nữ caddie tố cáo và nhiều CLB golf thông tin trong thông báo phát đi, nếu có cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị HĐND tỉnh Quảng Nam cần nhanh chóng nắm bắt thông tin vụ việc để xử lý đại biểu HĐND nếu có vi phạm, nếu không cũng minh oan cho ông Dũng, tránh để mất uy tín của HĐND tỉnh Quảng Nam. >>> Mời độc giả xem thêm video Bị golfer là một doanh nhân đánh bất tỉnh, nữ caddie nói gì?

Ngày 12/12, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đã giao Công an quận xác minh vụ nữ nhân viên sân golf BRG bị ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Quảng đánh phải nhập viện. Ông Dũng hiện cũng là Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam.Trước mắt, Công an phường Hòa Hải sẽ mời các đương sự liên quan như nữ nhân viên, ông N.V.D, đại diện sân golf làm rõ vụ việc. Sự việc xảy ra ngày 6/12 khi ông Dũng cùng một nhóm khách đến chơi golf đến sân golf BRG Đà Nẵng (tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Tại đây 2 nữ caddy phục vụ nhóm khách, trong đó có chị N.A.L.(20 tuổi). Trong lúc chơi do bất đồng với chị L. trong việc tính số gậy đã chơi trong một hố, thành viên của nhóm là ông Dũng đã dùng gậy golf đánh vào người chị L.. Lực đánh mạnh khiến cây gậy bị gãy, chị L. bị thương phải nhập viện cấp cứu. Gần 1 tuần sau khi xảy ra sự việc, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin hình ảnh về vụ việc khi một số CLB golf đã ra thông báo lên án hành vi tấn công gây thương tích nữ caddie đến mức gãy gậy golf của ông Nguyễn Viết Dũng trong lúc chơi golf tại sân golf BRG và yêu cầu tẩy chay vị khách chơi golf này. Những thông tin trên khiến dư luận bất bình, phản ứng về hành vi của ông Dũng. CLB Golf Hội Bất động sản Du lịch Việt Nam (VnTPA Golf Club) đã thay mặt cộng đồng những người chơi golf gửi lời xin lỗi nữ caddie tên là L. và lên án hành vi thô bạo của ông Nguyễn Viết Dũng. Trong thông báo gửi đến cộng đồng, VnTPA Golf Club nhấn mạnh: Ông Nguyễn Viết Dũng không xứng đáng tham gia môn thể thao golf, cũng không thể được gọi là 1 golfer. Hành vi bất nhẫn của ông Nguyễn Viết Dũng đã và đang bị cộng đồng những người chơi golf tẩy chay, lên án Trước đó, CLB Golf Bách khoa Đà Nẵng cũng phát thư ngỏ bày tỏ tẩy chay cũng như cấm ông Nguyễn Viết Dũng tham gia giải golf do CLB này tổ chức. Đại diện CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng - ông Nguyễn Mười, trú tại TP Đà Nẵng trao đổi với báo chí cho biết: “Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, cộng đồng chơi golf rất bức xúc. Tôi đã thay mặt Ban Chấp hành CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng viết đơn tố cáo, kêu gọi tẩy chay golfer đánh người. Ban đầu, đơn thư chỉ gửi nội bộ các CLB, các sân golf vì tôi tin là golfer này sẽ có cách ứng xử phù hợp sau khi gây ra vụ việc. Tuy nhiên, sau nhiều ngày chờ đợi, không thấy điều đó xảy ra nên tôi quyết định công khai đơn thư này cho truyền thông, báo chí" Trao đổi với báo chí, chị L cho biết từ lúc xảy ra vụ việc tới nay ông Dũng chưa từng gặp và đền bù thiệt hại, mà chỉ gửi lời xin lỗi thông qua công ty. Trong khi đó, trong một lần trả lời báo chí bên kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, ông N.V.D cho rằng: “Thông tin kia là vu khống, người ta nói thêm nói bớt. Chuyện bé xé ra to, chả đâu vào đâu cả... Đây là việc bôi nhọ người khác”. Đáng chú ý, đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam khi trả lời báo chí vẫn chỉ nói chung chung: “chưa có thông tin chính thức về vụ việc” hay mới đây cho hay “Thường trực HĐND tỉnh đang thảo luận và giao cơ quan chức năng thực hiện theo quy định pháp luật. Khi nào có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí”. Dư luận đề nghị, cơ quan Công an TP Đà Nẵng sớm vào cuộc điều tra xác minh ông Nguyễn Viết Dũng có đánh người như nội dung nữ caddie tố cáo và nhiều CLB golf thông tin trong thông báo phát đi, nếu có cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị HĐND tỉnh Quảng Nam cần nhanh chóng nắm bắt thông tin vụ việc để xử lý đại biểu HĐND nếu có vi phạm, nếu không cũng minh oan cho ông Dũng, tránh để mất uy tín của HĐND tỉnh Quảng Nam. >>> Mời độc giả xem thêm video Bị golfer là một doanh nhân đánh bất tỉnh, nữ caddie nói gì?