Vụ con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Người mẹ hiện vẫn yếu

Liên quan tới vụ con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên, anh Đỗ Văn Điển (SN 1986, ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), con trai bà Vũ Thị Đều (SN 1961) cho biết: "Mẹ tôi vừa được các bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia phẫu thuật ghép da vào ngày 28/11. Sau gần 1 tháng điều trị ở Viện Bỏng Quốc gia, mẹ tôi không ăn uống được nên đa phần phải truyền sữa và thức ăn mềm để đảm bảo sức khỏe nhưng đến lúc này sức khỏe của bà vẫn yếu lắm".

Bà Điều hiện đang điều trị tích cực tại Viện bỏng Quốc gia.

Anh Điển nghẹn ngào nói: "Mẹ tôi tuổi đã cao giờ lại bỏng toàn thân, nằm một chỗ không cử động được. Sau khi tỉnh, mẹ tôi đã khóc, trách giận các con: "Đang yên đang lành, mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn đến khi dựng vợ gả chồng để rồi nay lại gây ra cho mẹ như thế, đó là tội bất hiếu". Mẹ tôi vừa đau khổ vừa xấu hổ với mọi người khi chuyện trong gia đình mình lại như vậy".

Căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo anh Điển, hiện chi phí điều trị cho mẹ anh đến nay đã hết hơn 200 triệu đồng. Gia đình cũng đang vay mượn thêm anh em họ hàng để chạy chữa. “Sau sự việc đau lòng, mấy anh em rể cũng thay mặt vợ đến nói chuyện, bàn phương án giải quyết, nhưng tôi không thể chấp nhận cách hành xử của 3 người chị gây ra cho mẹ tôi như thế”, anh Điển chia sẻ.

Liên quan đến vụ con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên, theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30/10, 3 con gái của bà Vũ Thị Đều gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa); Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng; cùng huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đều, đổ xăng xuống nền nhà rồi châm lửa đốt. Hậu quả, bà Đều và 3 cô con gái bị thương phải đi cấp cứu. Tài sản thiệt hại do vụ cháy khoảng 50.000.000 đồng. Đến thời điểm tại 2 người con gái của bà Đều là Đỗ Thị Định và Đỗ Thị Điểm đã tử vong.

Hiện vụ con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.