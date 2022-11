Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Người con trai nói gì?

Ngày 9/11, anh Đỗ Văn Điển (ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết, sau khi sự việc xảy ra anh luôn túc trực tại Viện bỏng Quốc gia để chăm sóc cho mẹ là bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi) bị bỏng nặng, tiên lượng xấu. Bà Đ. trước đó bị bỏng sau vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Đáng chú ý, trong đó người mẹ tiên lượng nặng nhất, bị bỏng trên 60%, 2 người con gái bị bỏng trên 30%, con gái còn lại bị bỏng 5%.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Anh Điển cho biết, từ khi xây nhà mới, chị em trong gia đình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Cuối năm 2020, người con gái út đã gửi đơn đề nghị UBND xã Trung Hoà giải quyết về phân chia thừa kế với lý do đất đai bố để lại là tài sản thừa kế của cả ba chị em, nhưng mẹ và anh trai đã sử dụng làm tài sản riêng.

Lãnh đạo xã cho hay đã ba lần tổ chức hoà giải việc nhà bà Đ. song bất thành. Gia đình tự xin hoà giải nội bộ, nhưng rạn nứt giữa các thành viên trong nhà ngày càng lớn. “Mẹ tôi tuổi đã cao lại bỏng toàn thân giờ nằm một chỗ không cử động được. Sau khi tỉnh mẹ tôi đã khóc, trách giận các con đang yên đang lành... Mẹ vừa đau khổ vừa xấu hổ với mọi người khi chuyện trong gia đình lại như vậy”, anh Điển nói.

Theo anh Điển, hiện chi phí điều trị cho bà Đ. đến nay đã hết hơn 200 triệu đồng. Gia đình cũng đang vay mượn anh em họ hàng để chạy chữa .

Hiện bà Đ. đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, tiên lượng xấu.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 4/11, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Quyết định khởi tố được đưa ra sau 5 ngày cơ quan điều tra xác minh vụ ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ gây phẫn nộ, bàng hoàng dư luận.

Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 người con gái đến nhà mẹ đẻ là bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi) có mang theo can xăng loại 10 lít. Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà, một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách. Thấy vậy bà Đ. liền can ngăn con gái nhưng một người đã châm lửa đốt. Lửa bùng lên dữ dội khiến bà Đ. và ba người con đều bị bỏng nặng gồm: Đỗ Thị Định (sinh năm 1982), Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988) và Đỗ Thị Đưa (sinh năm 1990). Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu.