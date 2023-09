Vụ cháy nhà tại phố Vũ Trọng Phụng: Xử phạt hành chính thợ hàn

Ngày 16/9, UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với thợ hàn gây ra vụ cháy nhà cao tầng ở phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân vào sáng cùng ngày.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy.

Cụ thể, vào khoảng 9h20 ngày 16/9 đã xảy ra hỏa hoạn tại số nhà 28 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Đây là công trình nhà ở riêng lẻ đang trong quá trình hoàn thiện, chưa có người ở; có quy mô 6 tầng + tầng hầm + tầng lửng + tum.

Tiếp nhận thông tin, UBND phường Thanh Xuân Trung cùng Công an quận Thanh Xuân đã kịp thời có mặt để xử lý sự cố. Đến 9h30, người dân cùng lực lượng chức năng đã phối hợp khống chế, xử lý được đám cháy; không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn do thợ hàn cắt mái chống nóng vô ý để vẩy hàn rơi vào phần mút xốp áp dưới mái tôn gây ra cháy. Về cơ bản sự cố cháy không lớn nhưng do vật liệu cháy tạo thành cột khói đen cao vài chục mét.

Căn cứ hành vi vi phạm, UBND phường Thanh Xuân Trung đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân thiết lập hồ sơ báo cáo UBND quận Thanh Xuân xử phạt nghiêm theo quy định đối với trường hợp này.

UBND quận Thanh Xuân đã ban hành quyết định số 2682/QĐ- XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy với số tiền 12,5 triệu đồng đối với thợ hàn là ông N.V.P (quê quán Phú Xuyên, TP Hà Nội).