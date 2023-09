Đại úy công an bị đâm khi ngăn chặn vụ đánh ghen ở Hà Nội

Ngày 16/9, Công an quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Theo đó, trong quá trình ngăn cản đối tượng có ý định tấn công đối phương vì ghen tuông, một cán bộ công an đã bị đâm bị thương phải nhập viện.

Đại tá Phạm Thanh Hùng thăm hỏi tình hình sức khỏe Đại úy Hà Việt Anh.

Trưa 14/9, Công an phường Đồng Tâm nhận tin báo về một vụ gây rối tại quán cà phê trên đường Trần Đại Nghĩa. Sau đó, Đại úy Đặng Nam Phương và Đại úy Hà Việt Anh đã tới hiện trường giải quyết vụ việc.

Đến nơi, cán bộ công an xác định đây là một vụ mâu thuẫn do ghen tuông. Thời điểm trên, Đào Mạnh Quân (43 tuổi) cầm dao gọt hoa quả định tấn công đối thủ. Ngay lập tức, 2 cán bộ công an đã can thiệp và yêu cầu đối tượng bỏ hung khí để về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Quân không chấp hành và dùng dao đâm trúng tay trái đại úy Việt Anh.

Đối tượng ngay sau đó đã bị khống chế, bắt giữ. Chiều 15/9, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng đại diện chỉ huy phòng chức năng công an TP đã thăm hỏi, động viên đại úy Hà Việt Anh .