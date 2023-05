Hiện trường vụ cháy nhà dân ở Hà Nội khiến 4 người thiệt mạng

Sáng 13/5, Phòng PC07 - Công an TP Hà Nội đã thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra tại nhà dân của hộ gia đình bà Nguyễn Thu Hà (SN 1984) và chồng là Nguyễn Quang Minh (SN 1980) tại số 24 phố Thành Công, tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Vào lúc 7h44 ngày 13/5/2023, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 24 phố Thành Công, tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Trung tâm thông tin chỉ huy CATP đã điều động 4 xe chữa cháy (Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hà Đông: 2 xe chữa cháy; Đội CC&CNCH khu vực số 4 - phòng PC07: 02 xe chữa cháy), cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngay sau khi nhận tin vụ cháy, lãnh đạo CATP Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và khám nghiệm hiện trường vụ cháy, lãnh đạo Cục C07 Bộ Công an cũng có mặt để phối hợp chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 7h49 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận, tìm kiếm, cứu người bị nạn, triển khai chữa cháy. Đến khoảng 08h15 đám cháy cơ bản được dập tắt. Ngôi nhà xảy ra vụ cháy có diện tích khoảng 50m2, cao 3 tầng, 1 tum thông thoáng có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh và xuống dưới, diện tích sân trước khoảng 5m2 (lợp mái tôn), kết cấu chính bê tông cốt thép, tường xây gạch. Vụ cháy đã khiến 4 người chết gồm bà Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1956, mẹ đẻ của Nguyễn Quang Minh; Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 2013; Nguyễn Quang Minh Đức, sinh năm 2015; Nguyễn Quang Minh Hiền, sinh năm 2019 (cả 3 đều là con của chủ hộ). Nhiều đồ dùng gia đình như tivi, tủ lạnh, điều hòa, bàn ghế, xe máy… bị cháy. (Ảnh: Cảnh sát bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác chữa cháy) Sáng 13/5, ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Hà Đông khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực. Sáng cùng ngày, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã đến hiện trường chỉ đạo Công an quận Hà Đông cùng các đơn vị chức năng triển khai biện pháp phục vụ công tác điều tra nguyên nhân và giúp đỡ gia đình nạn nhân. Hiện Công an quận Hà Đông đang phối hợp cùng phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ cháy. Nhiều người dân theo dõi công tác cứu hỏa. Vụ cháy khiến dư luận bàng hoàng. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng, 5 người trong gia đình không qua khỏi. Nguồn: NTV

