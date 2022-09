Vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Do đốt tủ quần áo của bạn gái

Liên quan đến vụ tòa chung cư ở Hà Nội bị cháy, ngày 26/9, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị đã xác định được nguyên nhân sơ bộ. Bước đầu xác định nguyên nhân gây cháy là do Nguyễn Đình Hoàn V. (39 tuổi, ở Đồng Nai) đốt tủ quần áo trong căn hộ của chị Nguyễn T.L. (41 tuổi, ở chung cư NOCT, tổ 14, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm). Chị L. và V. có quan hệ tình cảm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Công an quận Nam Từ Liêm cho hay, thời điểm xảy ra vụ cháy, chị L. không có nhà. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã đưa V. về trụ sở Công an phường Cầu Diễn để lấy lời khai. Tại cơ quan Công an, V. khai cách đây một thời gian có quen biết với chị T.L., là chủ căn hộ bị cháy và hai người có tình cảm với nhau. Tháng 4/2022, V. từ Đồng Nai ra Hà Nội sống với chị L. tại căn hộ này. Quá trình sống chung, giữa 2 người đã nảy sinh mâu thuẫn.

Tối 25/9, chị L. đi chơi và V. gọi điện thoại nhưng chị L. nói không về. V. giận nên đã gọi điện thoại dọa đốt nhà chị L. V. dự định đốt tủ quần áo và quay clip gửi cho bạn gái với hy vọng chị L. sẽ lo lắng mà quay về. Tuy nhiên, khi đốt tủ quần áo, ngọn lửa bùng phát nhanh và lan ra cả phòng ngủ khiến V. sợ hãi và bỏ chạy ra ngoài hô hoán, gọi cứu hỏa. Hiện Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ V. để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Trước đó, khoảng 23h07 đêm 25/9, cảnh sát nhận tin báo cháy tại chung cư tái định cư trên địa bàn phường Cầu Diễn. Ngay sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Khi xảy ra cháy nhiều người dân hoảng loạn, tháo chạy xuống dưới, cảnh sát đã hướng dẫn họ thoát nạn an toàn.