Hà Nội: Cháy chung cư An Sinh, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 21/8, xảy ra vụ cháy xảy ra tại Hộp công tơ điện tầng 7 - Chung cư An Sinh, ngõ 44, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Nhân chứng cho biết khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhiều cư dân đã tháo chạy ra ngoài sau khi hay tin về sự cố. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Nam Từ Liêm đã điều động lực lượng xuống hiện trường để khống chế ngọn lửa và hướng dẫn người dân thoát ra ngoài an toàn. Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã cứu được 7 người kẹt phía trong và hướng dẫn 8 người thoát khỏi tòa nhà. Khu vực bùng phát hỏa hoạn nằm tại tầng 7. Ít phút sau, ngọn lửa được khống chế. Công an quận Nam Từ Liêm cho biết thêm, hỏa hoạn bùng lên từ khu vực phòng kỹ thuật của tòa chung cư. Cơ quan chức năng không ghi nhận thương vong trong sự cố. Hiện nguyên nhân vụ cháy chung cư An Sinh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Mời quý độc giả xem video: Cháy chung cư An Sinh, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt ở Hà Nội.

