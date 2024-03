Kẻ sàm sỡ, đánh nữ nhân viên ở Hải Dương sẽ bị xử lý sao?

Mới đây, Công an xã Thanh Khê ( huyện Thanh Hà, Hải Dương) đã triệu tập Phạm Công Cường (SN 1986, ở xã Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương) để làm rõ hành vi sàm sỡ, đánh một nữ nhân viên quán cà phê.



Tối ngày 26/3, tại quán cà phê Era Café (xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương), Phạm Công Cường đã có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên quán N.T.S. (SN 2007, ở xã Thanh Xá, cùng huyện Thanh Hà) trước cửa khu vực thang máy.

Phạm Công Cường bị cơ quan công an triệu tập làm việc.

Do bức xúc trước hành vi của Cường, thiếu nữ S đã đuổi theo, dùng điện thoại quay chụp lại hình ảnh của Cường. Ngay sau đó, Cường đã đạp vào ngực, tát vào mặt và yêu cầu cô gái xóa ảnh. Sau khi có người can thiệp, Cường bỏ đi. Cô gái đã trình báo Công an xã Thanh Khê và đi khám sức khỏe tại bệnh viện.

Nêu ý kiến về hành vi của Phạm Công Cường, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp cho rằng, hành vi của Cường không chỉ xâm phạm danh dự, nhân phẩm của công dân, làm nhục người khác mà còn có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Do đó, cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ, nếu sự việc được xác định là nghiêm trọng thì sẽ khởi tố vụ án hình sự.

Trường hợp nạn nhân có đơn tố cáo đề nghị xem xét xử lý hình sự về tội làm nhục người khác, cố ý gây thương tích, cơ quan điều tra sẽ xem xét làm rõ nguyên nhân, hành vi của đối tượng, xác định hậu quả xảy ra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Cường có hành vi sàm sỡ cô gái. Hình ảnh ghi lại cảnh Cường đánh đạp cô gái.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy, cô gái có thương tích, dù thương tích dưới 11 %, cơ quan điều tra cũng vẫn sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích do hành vi này được xác định là có tính chất côn đồ.

Trường hợp nạn nhân không có thương tích, nhưng hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của nạn nhân, ảnh hưởng đến đời sống tâm lý sức khỏe của nạn nhân cũng có thể xử lý hình sự đối tượng này về tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, đánh người nơi công cộng là hành vi gây rối trật tự công cộng. Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của sự việc, nếu không đủ căn cứ để xử lý về tội cố ý gây thương tích, tội làm nhục người khác cũng có thể xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

“Nếu hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hoàn toàn có thể xử lý đối tượng này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự”, luật sư Cường nêu ý kiến.