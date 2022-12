Vụ AIC-Nguyễn Thị Thanh Nhàn: “Tâm thư” TGĐ Thành An Hà Nội gửi tòa viết gì?

Ngày 23/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC), và 35 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đồng Nai, Công ty AIC và những đơn vị liên quan. Trong phiên tòa sáng nay, phần xét hỏi diễn ra giữa các luật sư và bị cáo.



Đáng chú ý, tại phần thẩm vấn các bị cáo, luật sư Nguyễn Văn Tú bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết – Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, công bố bức thư của thân chủ của mình gửi cho Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội từ trước khi diễn phiên xét xử, trong đó nêu, bị cáo Thuyết hiện đang cư trú và có địa chỉ rõ ràng ở Mỹ.

Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, bị xét xử vắng mặt được xác định đã ký hợp thức các hồ sơ dự thầu, trong đó làm “quân đỏ” 2 gói thầu và làm “quân xanh” 3 gói thầu, để Công ty AIC và các công ty “quân đỏ” khác trúng thầu.

Sau khi Công ty AIC trúng thầu, Công ty Thành An Hà Nội ký các hợp đồng mua thiết bị y tế của Công ty Phúc Hưng và Công ty TCI (công ty con của Công ty AIC) và bán lại cho Công ty AIC, thu lợi số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Thuyết đã trốn ra nước ngoài. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, nhưng đến nay chưa có kết quả.

Theo nội dung bức thư của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết thể hiện bị cáo này biết đang chịu xét xử vắng mặt thông qua báo chí và luật sư. Bị cáo Thuyết cho biết, do nhận được thông tin về vụ án quá gấp và thời gian mở phiên tòa nhanh nên không đủ thời gian thu xếp để về Việt Nam dự toà, dù bị cáo mong muốn được trực tiếp trình bày tại tòa những vấn đề liên quan đến mình. Bị cáo này đồng ý để luật sư Nguyễn Văn Tú bào chữa cho mình.

Trình bày về cáo buộc "quân xanh, quân đỏ" giúp Công ty AIC trúng 5 gói thầu, bị cáo Thuyết cho biết khoảng 10 năm trước, có người nhờ bị cáo ký hồ sơ dự thầu nhưng quá lâu nên "ai nhờ tôi không nhớ".

Ngoài ra, bị cáo này cũng khẳng định tôn trọng kết luận điều tra và cáo trạng vụ án vì chúng là "kết quả làm việc của cơ quan có thẩm quyền".

Riêng về nội dung quy kết “Bị cáo Thuyết bỏ trốn, đề nghị xử lý nghiêm”, bị cáo Thuyết khẳng định, mình không có ý định bỏ trốn và không hề biết có vụ án này.

Trong bản tưởng trình, bị cáo Thuyết cho biết, bị cáo được phép xuất cảnh tháng 4/2021 để sang Mỹ giám hộ cho hai con nhỏ. Thời điểm đó, vụ án chưa hình thành. Cơ quan điều tra chưa tiến hành xác minh và khởi tố vụ án. Khi bị cáo nhận được thông tin về vụ án thì hồ sơ vụ án đã được chuyển sang tòa. Và chỉ sau thời gian ngắn, vụ án đã được đưa vụ án ra xét xử nên bị cáo bất khả kháng, không thể kịp để trở về Việt Nam tham dự phiên toà.

Bị cáo Thuyết mong Hội đồng xét xử giải quyết vụ án thấu đáo và mong được hưởng lượng khoan hồng. Trước khi phiên toà diễn ra, bị cáo Thuyết đã gửi tiền về cho gia đình nhờ nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi bất hợp pháp gần 2 tỷ đồng. Bản tường trình của bị cáo Thuyết cũng đã được gửi tới Hội đồng xét xử.

Tại phiên toà, luật sư của bị cáo Ngô Thế Vinh - Giám đốc Công ty Việt Tiên, bị xét xử vắng mặt) cho biết, thân chủ của mình đang điều trị bệnh và chăm sóc con bị tự kỷ tại Mỹ. Theo luật sư bào chữa, bị cáo Vinh sẵn sàng hợp tác với tòa để làm sáng tỏ những nội dung liên quan đến vụ án.

Cáo trạng xác định, bị cáo Vinh đã thực hiện hành vi thông thầu thông qua việc làm “quân xanh” giúp Công ty AIC trúng 10 gói thầu, gây thiệt hại hơn 74 tỷ đồng. Sau khi Công ty AIC trúng thầu, Công ty Việt Tiên ký 3 hợp đồng bán 11 thiết bị y tế cho Công ty TCI để cung cấp vào dự án, qua đó hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn 120 triệu đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Vinh khai nhận hành vi của mình, sau đó bỏ trốn. Cơ qua điều tra đã ra lệnh truy nã, nhưng đến nay chưa có kết quả.

Cũng tại tòa, luật sư của bị cáo Đỗ Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cát Vân Sa (bị xét xử vắng mặt) cho biết, bị cáo Hạnh không có mặt tại toà, nhưng sẽ sớm có bản tường trình gửi đến Hội đồng xét xử.

Theo cáo trạng, Công ty Cát Vân Sa do bị cáo Đỗ Mỹ Hạnh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hoàng Thế Quỳnh (nhân viên Công ty AIC) đã liên hệ với Đỗ Mỹ Hạnh đặt vấn đề nhờ ký bảng báo giá thiết bị y tế của dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Do muốn bán thiết bị y tế cho dự án thông qua Công ty AIC nên Đỗ Mỹ Hạnh đồng ý và chỉ đạo Trần Thị Hoa Trang - Kế toán trưởng Công ty Cát Vân Sa ký 13 bảng báo giá của các gói thầu từ Gói số 64 đến 77 (trừ Gói số 66) do nhóm của Hoàng Thế Quỳnh lập sẵn. Sau đó, Hoàng Thế Quỳnh gửi 13 bảng báo giá này đến Công ty Thẩm định giá Thế Hệ Mới để làm căn cứ xác định giá của chứng thư thẩm định theo mức giá của Công ty AIC.

Sau khi Công ty AIC trúng thầu, Công ty Cát Vân Sa ký hợp đồng kinh tế bán 42 thiết bị y tế cho Công ty TCI đưa vào dự án, thu lợi nhuận số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Đỗ Mỹ Hạnh khai nhận hành vi của mình. Sau đó, Hạnh bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã nhưng không có kết quả.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, lời khai nhận của Đỗ Mỹ Hạnh phù hợp với lời khai của các bị cáo và người liên quan khác trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định: Đỗ Mỹ Hạnh đã thực hiện hành vi thông thầu thông qua việc ký khống 13 bảng báo giá thiết bị để chuyển cho đơn vị tư vấn thẩm định giá. Sau đó, Công ty AIC và các công ty "quân đỏ" trúng 13 gói thầu theo mức giá của các báo giá trên, gây thiệt hại số tiền hơn 128 tỷ đồng.

Trong số 36 bị cáo bị truy tố trong vụ án này, có tới 8 bị cáo bỏ trốn và đang bị phát lệnh truy nã, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu chủ tịch HĐQT Công ty AIC; Trần Mạnh Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty AIC; Đỗ Văn Sơn - cựu kế toán trưởng Công ty AIC; Nguyễn Thị Sen - cựu giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường; Nguyễn Thị Tích - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha; Ngô Thế Vinh - Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên; Nguyễn Đăng Thuyết - cựu giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội; và Đỗ Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa.

Cơ quan tố tụng đã đề nghị bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 8 bị can đến cơ quan công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Trường hợp tiếp tục bỏ trốn, VKSND Tối cao coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và truy tố theo quy định của pháp luật.

