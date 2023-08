Vụ 4 mẹ con bị đầu độc ở Khánh Hòa… người chồng đối mặt bản án gì?

Ngày 26/8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Hải (SN 1971, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi Giết người.

Đối tượng Hồ Xuân Hải và các con.

Làm việc với cơ quan công an, Hải thừa nhận đã đầu độc cả gia đình do đổ nợ. Bước đầu, nghi can khai, quá trình làm trang trại heo đã thua lỗ, nợ tiền nhiều người, nhưng không có khả năng chi trả. Túng quẫn, Hải tìm hiểu mua bình CO và tham khảo cách sử dụng với mục đích đầu độc cả gia đình. Đêm 23/8, Hải xả khí CO vào phòng nơi vợ và 3 con đang ngủ. Đối tượng cũng vào phòng nằm với gia đình nhưng vợ và 3 người con tử vong, còn Hải được cứu.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, sự việc đầu độc của người chồng có thể thấy đây là một trong những vụ án có hậu quả hết sức nặng nề, để lại những mất mát và đau thương vô cùng lớn cho gia đình. Hành vi của Hồ Xuân hải cho thấy đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, đối tượng nhận thức rõ được hành vi và hậu quả của mình với mục đích tước đoạt tính mạng toàn bộ mạng sống của cả gia đình mình.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Hùng cho hay, trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hơn nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng để làm căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Đối tượng may mắn được cứu sống, tuy nhiên, chắc chắn vẫn sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Theo đó, đối tượng sẽ bị truy tố và xét xử về Tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến là tù chung thân hoặc tử hình với trường hợp giết 2 người trở lên. Mức hình phạt dành cho đối tượng cũng sẽ phụ thuộc vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

"Vụ án lại một lần nữa cho thấy tình trạng hiện nay, khi rơi vào tình cảnh tùng quẫn, vỡ nợ, đường cùng, nhiều người cho rằng “chết là hết”, lựa chọn cái chết không chỉ để thoát nợ mà còn để thoát khỏi sự xấu hổ cùng các áp lực tinh thần. Tuy nhiên, những người trong cuộc cần thay đổi chính nhận thức cho mình, đừng nghĩ mình đã mất hết tất cả mà ngược lại cần nghĩ đến những thứ mình đang có như sức khoẻ, thời gian, gia đình, mạng sống… và vẫn có thể kiếm tiền để từ từ trả nợ", luật sư Hùng phân tích.

Hiện vụ chồng đầu độc chết vợ cùng 3 con gái đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.