4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa và loạt vụ án thương tâm vì nợ nần

4 mẹ con chết bất thường ở Khánh Hoà: Ngày 24/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp ông Hồ Xuân Hải (SN 1971, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) là chồng và cha của 4 mẹ con bị chết bất thường trong nhà để điều tra hành vi "Giết người". Làm việc với cơ quan công an, bước đầu ông Hải cho biết gia đình đầu tư trang trại heo, nhưng làm ăn thất bại nên không có khả năng trả nợ. Trong cơn túng quẩn, ông Hải đã lên kế hoạch đầu độc cả gia đình. Ông Hải đã vào các trang mạng tìm mua bình khí CO và tham khảo hướng dẫn sử dụng trên internet. Đêm 23/8, sau khi vợ và các con ngủ say, ông ta đã đầu độc cả nhà mình bằng cách xả khí CO vào phòng ngủ. Người đàn ông này cũng vào phòng ngủ hít khí độc, nhưng không chết. Án mạng từ món nợ 32 triệu đồng: Ngày 23/7, Trương Văn Dã rủ thêm Nguyễn Văn Trí (SN 1993, anh rể của Dã) và Trương Hoàng Vũ (SN 1994, anh ruột của Dã; cùng quê Đồng Tháp) đến cổng công ty trên địa bàn Hội Nghĩa, TP Tân Uyên. tỉnh Bình Dương để tìm Mai Văn Mơ (SN 1998, quê TP Cần Thơ) để đòi 32 triệu đồng. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát đánh nhau. Mơ rút dao bấm mang theo trong người đâm Trương Hoàng Vũ gục tại chỗ. Vũ được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Mâu thuẫn nợ nần, thanh niên ra tay giết người: Sáng 21/7, do nợ tiền không chịu trả, Lâm Minh Quang (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) đi xe máy đến nhà C.H.K. (23 tuổi) trên đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận. Quang điện thoại nhưng K. không nghe máy nên lên phòng tìm. Trong lúc K. đang cúi người lấy đồ thì Quang bất ngờ dùng dao đâm K. tử vong. Sau khi gây án, Quang tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, Quang bị Công an bắt giữ. Đâm bạn tử vong vì đòi nợ 2 triệu đồng không được: Trưa 5/7, Nguyễn Trắc Nghiêm (SN 1993, xã Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội) đến nhà anh T. (SN 1993) đòi số tiền 2 triệu đồng T. đã nợ trước đó. Khi gọi điện anh T. không nghe máy khiến Nghiêm nổi giận, cầm một con dao đứng ở cổng nhà T. Trong lúc bực tức, gặp nạn nhân ở cổng nhà, Nghiêm dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong. Chủ nợ bị giết, chôn xác phi tang: Chiều 30/6, anh Nguyễn Văn Thu (33 tuổi, quê Bình Phước) đến nhà Lê Đức Đông ở ấp 5 (xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đòi nợ. Tại đây, ông Đông nói anh Thu ngồi chờ vì có người đang trên đường mang tiền đến trả nợ. Sau đó, lợi dụng lúc anh Thu mất cảnh giác, đối tượng này đã cầm búa đánh liên tiếp vào đầu chủ nợ khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Đông bỏ thi thể nạn nhân vào thùng nhựa dùng để chứa nước. Đòi nhiều lần không được, chủ nợ đâm chết con nợ: Trong quá trình làm ăn, từ tháng 12/2022 đến nay, chị Lê Thị H. nợ ông Lê Hữu Thuận (SN 1964; ngụ thôn 1 Tuyên Hóa, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khoảng 650 triệu đồng, người này đã đòi tiền nhiều lần nhưng chị H. không trả. Ngày 16/6, ông Thuận gọi điện thoại cho chị H. đến nhà. Sau khi nghe điện thoại, chị H. cùng con trai Lê Thế H. (SN 2007) đi xe máy đến nhà ông Thuận. Tới nơi, giữa chủ nợ và con nợ xảy ra mâu thuẫn, Thuận dùng dao bầu truy sát, đâm chị H. tử vong tại chỗ, cháu H. bị thương phải nhập viện cấp cứu. Đâm chết chủ nợ vì bị nhắc trả 5 triệu đồng: Ngày 1/5, anh N.V.H (trú tại ngõ 68 Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) gặp Nguyễn Văn Sơn (SN 1984, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) tại một đám hỏi, có nhắc về món nợ nhưng Sơn nói chưa có tiền. Đến chiều cùng ngày, anh H. điện thoại cho Sơn nói về số tiền trên rồi chửi bới Sơn qua điện thoại, sau đó cả hai hẹn nhau đến khu vực chợ Phùng Khoang để nói chuyện. Khi đến điểm hẹn, Sơn có mang theo dao. Tại đây, Sơn tiếp tục bị anh H. chửi mắng nên đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong, sau đó vứt dao tại hiện trường rồi đến Công an đầu thú. Án mạng vì nợ 100 ngàn đồng: Ngày 31/11/2022, Nguyễn Thanh Quý trú huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (là con trai của Nguyễn Hồng Thanh, SN 1976) gặp Nguyễn Quốc Hùng (ngụ cùng địa phương) đòi lại 100 ngàn đồng mà Hùng đã mượn trước đó. Tuy nhiên, Hùng không trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã to tiếng. Sau đó, Hùng bỏ chạy về nhà cậu ruột là anh Nguyễn Văn Minh (SN 1989, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn) lẩn trốn. Sau khi nghe cháu kể lại sự việc, anh Minh liền điều khiển xe máy đến nhà Thanh hỏi cho ra lẽ thì bị Thanh đâm tử vong. >>> Xem thêm video: Con nợ dùng búa giết chủ nợ, phi tang xác trong bao tải.

