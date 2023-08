Vụ 4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa: Hãi hùng lời khai người chồng

Trước đó, vào trưa ngày 23/8, người thân nhiều lần điện thoại cho vợ chồng ông Hồ Xuân Hải (thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), nhưng không ai nghe máy. Đến nhà gọi cửa nhiều lần cũng không ai trả lời. Ngay sau đó, người thân phá cửa vào trong nhà, phát hiện ông Hồ Xuân Hải cùng vợ và ba người con gái đang nằm bất động trên giường trong phòng ngủ. Nghe tiếng kêu la cầu cứu, người dân địa phương cùng kiểm tra và xác định ông Hồ Xuân Hải còn đang thở nên khẩn trương đưa đến Bệnh viện để cấp cứu. Bốn người khác gồm vợ và 3 con gái ông Hải đều đã tử vong. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an huyện Cam Lâm tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, thu thập một số dấu vết có liên quan. Kết quả khám nghiệm xác định bốn nạn nhân tử vong đều do ngạt khí CO. Tại hiện trường khám nghiệm, Cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ một bình khí CO có trọng lượng 40kg cùng với dây dẫn khí. Bước đầu làm việc với cơ quan công an, ông Hải thừa nhận gia đình đầu tư trang trại heo, song làm ăn thất bại, nợ nần không có khả năng chi trả. Trong cơn túng quẫn, ông đã lên kế hoạch đầu độc cả gia đình. Ông Hải tìm hiểu rồi lên mạng mua bình khí CO, sau đó tham khảo cách sử dụng. Cơ quan điều tra phát hiện một ngày trước khi xảy ra án mạng, ông Hải đã mua bình khí CO đưa về cất giấu tại một căn nhà hoang ở gần nhà. Khi vợ con đang ngủ, người chồng đã đầu độc bằng cách xả khí CO vào phòng ngủ. Người đàn ông này sau đó cũng vào phòng ngủ, hít khí độc nhưng không chết. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắc Giang: Vợ chồng tử vong trong ngôi nhà khóa trái:

