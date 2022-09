Lào Cai: Dùng thuốc trừ cỏ đầu độc 4 gia đình cùng thôn

Ngày 8/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Tài Chu (SN 1970, ở huyện Văn Bàn) để điều tra về tội "Giết người".

Cơ quan Công an thực nghiệm hiện trường vụ án.

Theo cảnh sát, do có mâu thuẫn với 4 gia đình cùng thôn nên khoảng 9h ngày 12/6/2022, Đặng Tài Chu lấy thuốc trừ cỏ cho vào các chai nhựa, men theo đường mòn đi lên khu vực khe dẫn nước sinh hoạt.

Sau khi xác định vị trí đầu ống dẫn nước của từng gia đình, Chu đã vùi vào mỗi đầu ống dẫn nước một chai trừ cỏ nhằm đầu độc, trả thù. Đối tượng sau đó về nhà chờ đợi kết quả.

Một ngày sau, gia đình nạn nhân Phùng Kim Phúc có hai cháu nhỏ và vợ bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn… Ông Phúc kiểm tra nguồn nước và phát hiện ở đường ống nhà mình cùng ba hộ dân khác đều có chai nhựa bị vùi.

Nạn nhân nghi ngờ nên cầm chai nhựa đến công an trình báo. Rất may không có ai tử vong. Sau khi điều tra, cơ quan công an đã xác định Đặng Tài Chu là thủ phạm và khởi tố đối tượng để điều tra về tội giết người.

Hiện vụ dùng thuốc trừ cỏ đầu độc 4 gia đình cùng thôn ở Lào Cai đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.