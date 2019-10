Vụ 39 thi thể trong container: Danh tính 4 người Việt được Anh thông tin

Liên quan thông tin phản ánh phát hiện 39 người chết trong container tại Anh, trong đó có thể có người Việt Nam, bên hành lang Quốc hội sáng 28/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, trong sáng nay, 28/10, hồ sơ 4 trường hợp trong số 39 nạn nhân tử vong trong container tại Anh được chuyển cho phía Việt Nam để phối hợp xác minh cụ thể. Tuy nhiên, vẫn chưa có nạn nhân nào được xác định danh tính.



Ông Bùi Thanh Sơn nói rằng, với những nghi ngờ về khả năng có nhiều nạn nhân người Việt Nam trong thùng xe đông lạnh ở Anh, Thủ tướng đã có chỉ đạo cụ thể với Bộ Ngoại giao. Bộ đã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Anh túc trực ở hiện trường, bám sát hoạt động của Cảnh sát hạt Essex (London) để lấy thông tin.

Vụ 39 thi thể được tìm thấy trên xe tải ở Essex đang gây chấn động dư luận trong và ngoài nước Anh. Ảnh: Sky News.

Cập nhật thông tin mới nhất sáng 28/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho hay, cảnh sát Anh đã xác định được 4/39 trường hợp tử vong trong container ở hạt Essex và đã gửi hồ sơ cho Việt Nam để xác định nhân thân.

“Dù chưa phải đã xác định danh tính những nạn nhân này nhưng phía Anh cũng đã đưa hồ sơ 4 nạn nhân đầu tiên được lập sang cho phía Việt Nam để chắp nối các thông tin nhằm xác định nhân thân mỗi trường hợp”, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói.

Nói đến việc phía Anh nhận dạng nạn nhân, Thứ trưởng Sơn thông tin thêm, phần việc cảnh sát Anh đang tiến hành cần nhiều thời gian vì theo quy định, phía Anh không chấp nhận việc nhận diện nạn nhân mà nhất thiết phải dựa trên kết quả xét nghiệm ADN. Theo kế hoạch, mỗi ngày cảnh sát Anh sẽ hoàn thành được việc lập hồ sơ 5-6 trường hợp.

“Chuyển hồ sơ 4 trường hợp đầu tiên cho phía Việt Nam có nghĩa phía bạn cũng có nghi ngờ về nguồn gốc các nạn nhân nên phải phối hợp trao đổi giữa 2 bên để xác minh cụ thể”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói.

Theo ông, trong hôm nay, cơ quan đại diện của Việt Nam sẽ gặp Đại sứ Anh tại Hà Nội để trao đổi thông tin và nếu có căn cứ sẽ xác định danh tính những trường hợp đã được gửi hồ sơ ngay. Đến sáng nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa nhận được 4 hồ sơ nói trên.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng cho biết, Bộ đã xây dựng các kịch bản, trong trường hợp khẳng định được những người bị nạn là công dân việt Nam thì sẽ có những bước hành động cụ thể.

Một ngày trước, hơn 20 gia đình ở 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo có người thân mất tích tại Anh.

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Liên quan vụ việc trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vào Hà Tĩnh và Nghệ An để kiểm tra, giám định thông tin về những người mất liên lạc khi đi lao động từ Pháp qua Anh để phục vụ điều tra theo yêu cầu của nghiệp vụ và hợp tác quốc tế.

Mới đây, tờ Daily Mail của Anh, ít nhất 25 trong số 39 người chết trong thùng container đông lạnh ở Anh được cho là đến từ cùng một vùng quê ở Việt Nam. Trong đó, danh tính 7 nạn nhân người Việt bị nghi ngờ có mặt trên chiếc xe tải "tử thần" hôm 23/10 vừa qua được xác định gồm Anna Bui Thi Nhung, Pham Thi Tra My, Nguyen Dinh Luong, Nguyen Dinh Tu, Vo Ngoc Nam và hai anh em họ là Hung Nguyen và Hoang Van Tiep. Thậm chí, Daily Mail đưa tin, Anna Bui Thi Nhung, 19 tuổi, đã phải đưa cho bọn môi giới 10.000 USD với hy vọng được làm việc trong các tiệm nail tại Anh. Nhung đến từ huyện Yên Thành, Nghệ An.

Tuy nhiên, bên hành lang Quốc hội sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết, thông tin 12 trường hợp thông báo mất tích tại Nghệ An là chưa chính xác. Ông Vinh nói rằng, việc đưa thông tin không chính xác sẽ làm người dân thêm hoang mang.

“Cảnh sát Anh từ chối cung cấp thông tin khi chưa có kết quả rõ ràng, họ yêu cầu xác định thân nhân người bị nạn bằng ADN. Trước mắt, tỉnh đang tập trung vào xác minh thông tin xem có công dân Việt Nam và là người Nghệ An bị nạn trong chiếc container ở hạt Essex hay không. Nếu có những người bị nạn là người Nghệ An sẽ có biện pháp hỗ trợ", ông Vinh nói và cho biết, hiện đã cung cấp cả mẫu cho phía Anh làm rồi. Mất liên lạc có thể do nhiều nguyên nhân nên cần xác minh, tránh khiến dân hoang mang.