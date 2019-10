Báo Anh: 25/39 người chết trong container đến từ cùng một vùng quê Việt Nam

Theo Daily Mail, ít nhất 25 trong số 39 người chết trong thùng container ở Anh được cho là đến từ cùng một vùng quê ở Việt Nam. Ảnh: SN. Trong đó, danh tính 7 nạn nhân người Việt bị nghi ngờ có mặt trên chiếc xe tải "tử thần" hôm 23/10 vừa qua được xác định gồm Anna Bui Thi Nhung, Pham Thi Tra My, Nguyen Dinh Luong, Nguyen Dinh Tu, Vo Ngoc Nam và hai anh em họ là Hung Nguyen và Hoang Van Tiep. Ảnh: Reuters. Daily Mail đưa tin, Anna Bui Thi Nhung, 19 tuổi, đã phải đưa cho bọn môi giới 10.000 USD với hy vọng được làm việc trong các tiệm nail tại Anh. Nhung đến từ huyện Yên Thành, Nghệ An. Ảnh: Daily Mail. Trước đó, ngày 25/10, Sky News dẫn lời mẹ của Trà My (ảnh) xác nhận cô "có thể là một trong 39 người thiệt mạng trong chiếc xe container đông lạnh". Ảnh: Daily Mail. Theo chia sẻ của mẹ Trà My, con gái bà đã gửi loạt tin nhắn có nội dung: "Con xin lỗi mẹ. Con đường ra nước ngoài của con không thành công. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm! Con sắp chết rồi vì con không thở được. Con xin lỗi mẹ...". Trong tin nhắn cũng nhắc đến quê quán của cô gái là thị trấn Ghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh - Việt Nam. Ảnh: Daily Mail. Ngày 26/10 đại diện UBND huyện Can Lộc cho biết, ngoài trường hợp của Phạm Thị Trà My ở thị trấn Nghèn, có thêm 7 gia đình trình báo con mất tích ở Anh. Trong đó xã Thiên Lộc có 5 người, mỗi xã Thanh Lộc và Vĩnh Lộc có 1 người. Trong ảnh là Nguyen Dinh Luong. Ảnh: Daily Mail. Hiện tại, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đang liên lạc với các huyện và đơn vị liên quan để xác minh thông tin. Hà Tĩnh có 9 trường hợp được gia đình xác nhận có con mất tích ở Anh, bao gồm cả hai người do gia đình trình báo từ hôm (25/10) là chị Phạm Thị Trà My (quê ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) và anh Bùi Thái Thắng (quê ở thị xã Hồng Lĩnh). Ảnh: Daily Mail. Tại Nghệ An, trong ngày 26/10, 5 gia đình tại các xã Đô Thành, Thọ Thành (huyện Yên Thành), xã Hưng Đông (thành phố Vinh) báo có con mất tích ở Anh. Trong ảnh là Nguyen Dinh Tu. Ảnh: Reuters. Anh Vo Ngoc Nam, 28 tuổi, được cho là đã lên xe container "tử thần". Ảnh: Daily Mail. Hai người Việt được cho là cũng ở trong chuyến xe là cặp anh em họ Hoang Van Tiep. Ảnh: Daily Mail. và Hung Nguyen, 33 tuổi. Ảnh: Daily Mail. Mời độc giả xem thêm video về vụ 39 thi thể trong container ở Anh (Nguồn: Vietnam Plus)

