Bí thư Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh: Đã cung cấp thông tin các gia đình báo "mất con" cho phía Anh

(Kiến Thức) - Bí thư tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tỉnh đã cung cấp thông tin các gia đình nghi mất con trong vụ 39 người chết trong container cho phía Anh và phối hợp với cảnh sát Anh để xác minh thông tin, hỗ trợ gia đình công dân địa phương.

Sau khi cảnh sát phát hiện 39 người chết trong container nhập cảnh trái phép vào Anh ở hạt Essex, gần thủ đô London, thời gian gần đây, nhiều gia đình ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trình báo với chính quyền địa phương về việc người thân họ bị mất liên lạc khi sang Anh.

Thông tin 12 trường hợp thông báo mất tích tại Nghệ An là chưa chính xác



Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 28/10 về thông tin trên, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết, thông tin 12 trường hợp thông báo mất tích tại Nghệ An là chưa chính xác. Ông Vinh nói rằng, việc đưa thông tin không chính xác sẽ làm người dân thêm hoang mang.

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, sau khi có một số người dân báo tin về việc có thể có công dân là người địa phương trong số nạn nhân tử vong ở Anh, tỉnh Nghệ An đã giao cho các cơ quan chức năng tiếp nhận, phối hợp kiểm tra.

“Cảnh sát Anh từ chối cung cấp thông tin khi chưa có kết quả rõ ràng, họ yêu cầu xác định thân nhân người bị nạn bằng ADN. Trước mắt, tỉnh đang tập trung vào xác minh thông tin xem có công dân Việt Nam và là người Nghệ An bị nạn trong chiếc container ở hạt Essex hay không. Nếu có những người bị nạn là người Nghệ An sẽ có biện pháp hỗ trợ", ông Vinh nói và cho biết, hiện đã cung cấp cả mẫu cho phía Anh làm rồi. Mất liên lạc có thể do nhiều nguyên nhân nên cần xác minh, tránh khiến dân hoang mang.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nói rằng, tất cả thông tin của công dân cung cấp đều được chính quyền các cấp tiếp nhận và hiện Sở Ngoại vụ là cơ quan được giao để liên hệ với Cục Lãnh sự của Việt Nam để cung cấp những thông tin cần thiết để cho bên Anh xác lập thông tin.

"Phía công an đang rà soát, kiểm tra lại các vấn đề liên quan. Hiện nay Sở Ngoại vụ và chính quyền các cấp được giao việc khi nhận được tin báo của công dân phải hỗ trợ kịp thời, cung cấp cho Bộ Ngoại giao chuyển sang bên phía Anh còn phía Bộ Ngoại giao họ cũng trao đổi lại, khi có thông tin cũng sẽ cung cấp kịp thời cho chính quyền địa phương với tinh thần hỗ trợ công dân hết sức", ông Nguyễn Đắc Vinh cho hay.

Đồng thời, người đứng đầu tỉnh Nghệ An cho rằng, đây là sự việc hết sức đáng tiếc. Chúng ta đang đẩy mạnh xuất khẩu lao động, có rất nhiều công ăn việc làm qua con đường chính thống. Mong muốn công dân của ta xuất khẩu lao động một cách hợp pháp, được nhà nước Việt Nam và chính quyền nước sở tại họ sẽ hỗ trợ và bảo trợ theo luật pháp của các nước sở tại.

Nói về việc tỉnh có rà soát công dân của tỉnh sang châu Âu bằng đường chui không? Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, sau khi có các thông tin ban đầu, báo cáo như vậy thì tỉnh đã giao cho rà soát.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh túc trực ở hiện trường, bám sát hoạt động của Cảnh sát hạt Exxses

Cũng trong ngày 28/10, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho hay, đến thời điểm này vẫn chưa thể nói cụ thể về vụ 39 người tử vong trong container đưa người nhập cư trái phép vào Anh.

Nói về việc nghi ngờ khả năng có nhiều nạn nhân người Việt Nam trong vụ việc này, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo cụ thể với Bộ Ngoại giao. Hiện đang thực hiện các phần việc cụ thể, trước hết là giao Đại sứ quán Việt Nam tại Anh túc trực ở hiện trường, bám sát hoạt động của Cảnh sát hạt Exxses (ngoại thành London) để chờ đợi thông tin.

Thứ trưởng Ngoại giao cho biết, hiện tại cảnh sát Anh đã làm được 4 trường hợp trong số 39 nạn nhân tử vong trong chiếc container . Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Sơn: "Cũng chưa phải là xác định danh tính những nạn nhân này nhưng phía Anh đã đưa hồ sơ 4 nạn nhân đầu tiên được lập sang đây cho phía Việt Nam để chắp nối các thông tin nhằm xác định nhân thân mỗi trường hợp" bởi việc chuyển hồ sơ để trao đổi cả 2 bên nhằm phối hợp với nhau làm rõ. Nghĩa là họ cũng có nghi ngờ nên phải xác minh".

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết thêm, phần việc cảnh s át Anh tiến hành làm rất lâu, cần nhiều thời gian vì theo quy định, phía Anh không chấp nhận việc nhận diện nạn nhân mà nhất thiết phải dựa trên kết quả xét nghiệm ADN. Đồng thời cho biết, theo kế hoạch, mỗi ngày cảnh sát Anh sẽ hoàn thành được việc lập hồ sơ 5-6 trường hợp. “Hôm nay, 28/10, cơ quan đại diện của Việt Nam sẽ gặp Đại sứ Anh tại Hà Nội để trao đổi thông tin và nếu có căn cứ sẽ xác định danh tính những trường hợp đã được gửi hồ sơ ngay”, Thứ trưởng Sơn nói.

Ngày 23/10, cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể ở khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, phía đông bắc London, Anh.

Liên quan vụ việc trên, ngày 27/10, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự điều cán bộ về hai địa phương này để thu thập thông tin, giám định kỹ thuật. Bộ cũng đang chỉ đạo làm rõ việc có hay không các cá nhân, tổ chức đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong hai ngày qua, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) đã cử các cán bộ chiến sĩ phối hợp cơ quan địa phương xác minh thông tin các gia đình trình báo người thân.

"Chúng tôi đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh các trường hợp nghi gặp nạn tại nước Anh" - Đại tá Sơn thông tin.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế; điều tra phát hiện các vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh theo dõi tình hình, phối hợp chặt chẽ, làm việc với các cơ quan liên quan phía Anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân Việt Nam, thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định.

Liên quan vụ việc trên, ngày 26/10, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cập nhật, tối ngày 25/10, Đại sứ Việt Nam tại Anh đã điện đàm với Bộ trưởng Nội vụ Anh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cũng đã có buổi làm việc với đại diện Cơ quan Phòng chống Tội phạm của Anh và cảnh sát điều tra hạt Essex về vụ việc này.

Sáng ngày 26/10, Đại sứ Việt Nam tại Anh cùng một số cán bộ của Đại sứ quán đã đến hiện trường, tiếp tục làm việc với cơ quan chính quyền địa phương và cảnh sát hạt Essex.

Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan chức năng của Anh nhất trí phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin trong quá trình điều tra, xác định danh tính các nạn nhân. Đại sứ quán cũng đã thiết lập kênh trao đổi thông tin và phối hợp trực tiếp với Cảnh sát hạt Essex, đơn vị đang chủ trì điều tra về vụ việc.

Các cơ quan chức năng của Anh cho biết quá trình điều tra đang được tiến hành tỉ mỉ, cẩn trọng, tuân thủ theo các quy định thủ tục về điều tra tội phạm của Interpol. Cảnh sát hạt Essex cho biết hiện vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Theo quy định của Anh, việc xác minh và nhận dạng danh tính được thực hiện dựa trên kết quả có được sau khi khám nghiệm tử thi và thông tin dữ liệu sinh trắc học, di truyền học của các nạn nhân (không dựa trên hình ảnh), do đó cần có thời gian. Cho tới 13:00 ngày 26/10 (giờ địa phương) chưa có khẳng định chính thức nào về danh tính của các nạn nhân được công bố.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang và sẽ tiếp tục trao đổi và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Anh, sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.