Vụ 2 nhóm giang hồ nổ súng ở Hà Đông: Bắt 1 số đối tượng

Theo điều tra của cơ quan Công an, vụ nổ súng khiến 1 người bị thương do trúng đạn khoảng 21h45 ngày 30/3, do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Nguyễn Đức Anh (tức “Mía”, SN 1991, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông) đi 2 xe ô tô gồm: 1 ô tô FORD RANGER biển số: 29H173.XX do Đức Anh điều khiển và 1 xe ô tô MAZDA màu trắng (chưa rõ BKS) do anh Nguyễn Hoài (SN 1991, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển, hẹn một người tên là Thái (SN 1991, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông) đến khu vực trước cửa tòa nhà chung cư Hoàng Gia Tower giải quyết mâu thuẫn.

Nguồn: Facebook.

Đúng hẹn, Thái điều khiển 1 xe ô tô HUYNDAI, loại 9 chỗ chở khoảng 10 người. Vừa gặp nhau, hai bên đã dùng ô tô đâm vào nhau, đồng thời lao vào ẩu đả.