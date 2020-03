Nghi nổ súng khiến 1 người bị thương nghi do trúng đạn ở Hà Đông

(Kiến Thức) - Ngày 31/3, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra vụ hỗn chiến khiến 1 người bị thương, nghi do trúng phải đạn súng.