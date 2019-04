Vợ ông “trùm” ma túy tiếp quản và điều hành đường dây buôn hàng nóng của chồng

Ngày 3-4, thông tin từ Công an TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này vừa phá thành công chuyên án, đánh sập đường dây ma túy lớn từ Nghệ An ra khu vực phía Bắc. Qua đó bắt giữ Lương Thị Sinh (26 tuổi) trú xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cùng 2 đối tượng khác, tang vật thu được là 2kg ma túy.

Lương Thị Sinh được xác định là kẻ cầm đầu của đường dây ma túy lớn này. Một điều đáng lưu ý là, Sinh vốn là vợ một ông trùm ma túy khủng có tiếng ở xứ Nghệ - Lê Ngọc Tuấn.

Lương Thị Sinh, Vũ Duy Kiên và Nguyễn Văn Quyết.

Cuối tháng 8-2018, trong một lần đưa hàng, Tuấn bị cơ quan chức năng phát hiện. Khi biết có biến, Tuấn nhanh tay phi tang số hàng mang theo xuống đường và phi thẳng chiếc xe vào lực lượng công an hòng thoát thân. Thế nhưng, mọi cố gắng của Tuấn đều không có kết quả.

Chồng "xộ khám", Sinh không lấy làm sợ hãi mà tiếp quản công việc của Tuấn. Từ những mối quan hệ và chân rết do chồng để lại, Sinh tạo phát triển thành một đường dây ma túy lớn chuyên đưa hàng từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc.

Dù hoạt động rất tinh vi, kín kẽ nhưng cơ quan công an vẫn phát hiện và thành lập chuyên án 128M để đấu tranh, triệt phá. Là một người phụ nữ nhưng Sinh rất ranh ma, để đảm bảo an toàn, người phụ nữ này không trực tiếp đi giao hàng.

Các đầu mối muốn có hàng thì đến nhà Sinh để giao dịch. Chưa kể, quanh khu vực nhà mình, "nữ quái" này bố trí rất nhiều người canh gác. Chỉ cần có người lạ, những "chim lợn" này sẽ báo động để Sinh tẩu tán hàng.

Các trinh sát của ban chuyên án phải rất vất vả mới theo dấu của những đối tượng có liên quan. Khi xác minh được việc, Vũ Duy Kiên (29 tuổi) trú tại xã Minh Thành, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và Nguyễn Văn Quyết (32 tuổi), trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vào Quế Phong để tiến hành “giao dịch” với số lượng ma túy lớn, ban chuyên án quyết định sẽ chặn bắt những đối tượng này.

Khoảng 20h ngày 22-3, tại Quốc lộ 48D, đoạn đi qua xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai, phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe ôtô BKS 14A-259.99, cơ quan công an yêu cầu kiểm tra. Thấy bóng công an, chiếc xe này rồ ga tháo chạy.

Khi biết không thể thoát, chúng đổ dầu nhớt lên ma túy để phi tang. Hai đối tượng này đã liều lĩnh chống trả công an hòng chạy thoát tuy nhiên đã bị khống chế. Tang vật cơ quan công an thu giữ được là 2kg ma túy.

Từ lời khai của Kiên và Quyết, ban chuyên án đã thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp đối với Lương Thị Sinh. Bước đầu, tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, mở rộng chuyên án.