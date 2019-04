Đây là cách chó nghiệp vụ quân đội Mỹ được đào tạo

Chó nghiệp vụ phục vụ quân đội Mỹ lần đầu tiên từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất với nhiệm vụ đơn giản chỉ là tìm người còn sống trên chiến trường hoặc đánh hơi tìm mìn, bom. Nguồn ảnh: BI. Tới nay, sau hàng trăm năm phát triển, giáo trình huấn luyện chó nghiệp vụ của quân đội Mỹ đã đến độ chuẩn mực và gần như trở thành tài liệu huấn luyện cốt lõi cho nhiều nước đồng minh của quốc gia này. Nguồn ảnh: BI. Về cơ bản, mỗi chú chó nghiệp vụ kể từ khi sinh ra cho tới suốt quá trình huấn luyện và chiến đấu chỉ được gắn liền với một người chỉ huy - một người chủ duy nhất. Nguồn ảnh: BI. Do đây đều là những loại chó cực kỳ thông minh nên ngay khi chủ của chúng bị thương hay bị hy sinh sau khi làm nhiệm vụ, những chú chó này sẽ được cho về hưu ngay lập tức vì chúng chắc chắn không chịu hợp tác với bất cứ người chủ mới nào. Ảnh: Chó nghiệp vụ Mỹ được huấn luyện kỹ năng đổ bộ bằng đường không tấn công đối tượng. Nguồn ảnh: BI.Chó nghiệp vụ Mỹ cũng có các kỹ năng đặc biệt cùng với các loại trang thiết bị hiện đại mà ít có loại chó nghiệp vụ nào khác trên thế giới có được. Nguồn ảnh: BI. Đó là các loại áo vest chiến thuật và kể cả... mũ bảo hiểm phục vụ cho việc nhảy dù. Trong nhiều trường hợp, chó nghiệp vụ sẽ được đeo camera và tai nghe, giúp người huấn luyện không cần luồn sâu vào đội hình địch mà vẫn có được hình ảnh trinh sát và có thể ra lệnh từ xa cho chú chó bằng tai nghe. Nguồn ảnh: BI. Lời khuyên cho mọi binh lính Mỹ khi tác chiến cùng với loại động vật bốn chân này đó là dù chúng chỉ là... động vật, tuy nhiên mọi người lính cần tuyệt đối tin tưởng ở chúng, đặc biệt là các loại chó đánh hơi dò mìn - khi mà tính mạng của cả một tiểu đội được đặt phía sau bốn bước chân và cái mũi của chú chó. Nguồn ảnh: BI. Mỗi chú chó trong quân đội Mỹ tuỳ từng giống chó, có thể phục vụ quân đội tối đa 8 năm trước khi được về hưu. Thông thường, nếu có điều kiện những người chỉ huy của các chú chó nghỉ hưu này sẽ mang chúng về nhà nuôi vì cả hai đã gắn bó quá lâu. Nguồn ảnh: BI. Thực tế, thông thường chó nghiệp vụ sẽ được coi là "già" chỉ sau 5 năm, nhất là những chú chó có nhiệm vụ tấn công đối phương. Sau 5 năm, sức cắn của chúng sẽ yếu dần, tốc độ chạy giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhiệm vụ mà chúng được phân công. Tuy nhiên nếu nhiệm vụ chỉ là đánh hơi tìm kiếm cứu nạn, tìm kiếm bom mìn,... một chú chó có thể phục vụ lâu hơn nhưng cũng không được quá 8 năm. Nguồn ảnh: BI. Bơi lại là một trong các nhiệm vụ dễ huấn luyện chó nghiệp vụ nhất do bản thân chúng luôn biết bơi từ khi sinh ra, duy chỉ có một vài chú chó có bản tính sợ nước cần được đào tạo một cách bài bản, còn lại, hầu hết chó nghiệp vụ đều bơi rất tốt do nền tảng thể lực sung mãn của chúng khi được tuyển chọn. Nguồn ảnh: BI. Tính tới năm 2017, quân đội Mỹ đã có khoảng 1600 chó nghiệp vụ ở Afghanistan. Trước đó, trong Chiến tranh Việt Nam Mỹ từng sử dụng khoảng 5000 chú chó và ước tính quân đội Mỹ đã tiết kiệm được 10.000 nhân mạng trong suốt Chiến tranh Thế giới thứ hai nhờ sử dụng chó nghiệp vụ. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Những giống chó nghiệp vụ "đỉnh" nhất của quân đội Mỹ.

