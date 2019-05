Vợ mang thai 8 tháng cùng chồng con chết bất thường trong nhà trọ

Đến 12h30 trưa nay 27/5, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc cả gia đình 3 người chết bất thường trong phòng trọ khoá trái cửa (đường số 2, KP.4, phường An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Mời quý vị độc giả xem video: Hiện trường vụ 3 người trong gia đình chết bất thường tại phòng trọ khóa trái cửa Hai vợ chồng và đứa con gái chết bất thường ở Bình Dương

Nạn nhân vụ cả gia đình 3 người chết bất thường trong phòng trọ là anh Trần Quốc Cường và chị Hằng, cùng một người con gái hơn 3 tuổi. Ngoài ra, chị Hằng đang mang thai tháng thứ 8 và sắp sinh. Cả gia đình quê Thọ Xuân, Thanh Hoá. Theo thông ban đầu cho biết, chị Hằng làm nghề bán trái cây ở gần phòng trọ, còn anh Cường làm nghề giao sữa bắp. Sáng nay (27/5) người dân không thấy hai vợ chồng anh Cường mở cửa đi làm nên tới phòng trọ kiểm tra. Song, lúc này phòng trọ đã khoá trái cửa. Hiện trường đang được phong tỏa nghiêm ngặt.

Linh tính có chuyện chẳng lành, mọi người xung quanh mới nhìn qua khe cửa vào bên trong thì phát hiện 2 vợ chồng cùng đứa con gái nằm bất động, gọi không thấy dậy. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an.

Ngay sau đó, công an đã có mặt tại hiện trường, qua kiểm tra, tất cả nạn nhân đều đã chết.

Hiện tại công an đang phong tỏa khu nhà trọ để phục vụ công tác điều tra. Xung quanh có rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.