Vợ đòi ly hôn, chồng đổ xăng lên người 2 con gái định châm lửa đốt

Do mâu thuẫn gia đình, vợ đòi ly hôn, một người đàn ông ở TP Pleiku đã nảy ra ý định tự tử nên đã đổ xăng lên người 2 con. Rất may, lực lượng Công an đã vào nhanh chóng dập lửa và khống chế bắt giữ Linh, đưa hai cháu bé ra ngoài an toàn.