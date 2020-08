Vợ chồng Phú Lê bị bắt: Ngoài bị tố hành hung còn vướng tội gì?

Phú Lê nổi tiếng trên mạng xã hội nhiều năm nay với vẻ bề ngoài khá bặm trợn, đầu trọc, cơ thể phủ kín những hình xăm như các “giang hồ mạng” khác là Huấn Hoa Hồng, Khá Bảnh, Quang Rambo…

Phú Lê từng đóng phim "Chạm mặt giang hồ 1" và thân thiết với Đường "Nhuệ", một trùm xã hội đen ở Thái Bình vừa bị bắt cách đây không lâu.

Lã Thúy Kiều là tổng giám đốc công ty TNHH thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát, được xem là “chị đại”, khi thường xuyên xuất hiện cùng chồng.

Lợi dụng sự nổi tiếng trên mạng xã hội, hai vợ chồng Thuy Kiều thường livestream để bán hàng online nhưng các mặt hàng lại không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng.

Tối 5/8, Công an TP Hà Nội xác nhận, Phú Lê và vợ là Thúy Kiều bị Phòng Cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt giữ. trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai). Cả hai bị tình nghi có liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích.