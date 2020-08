Tin nóng ngày 7/8: Nữ quái cho vay lãi “cắt cổ”, đánh đập khách hàng

1. Nữ quái cho vay lãi “cắt cổ”, đánh đập khách hàng: Công an TP Vinh vừa tạm giữ hình sự đối tượng Cao Thị Nhàn (SN 1992) trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh. Nhàn cho nhiều người dân vay nặng lãi 7.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Khi các "con nợ" đến hạn không có khả năng thanh toán, thì bị Nhàn gọi điện thoại đe dọa, nặng hơn thì bị Nhàn cùng đám “đàn em” trực tiếp đến nhà tạo áp lực, đánh đập. 2. Tước giấy phép 2 tháng tài xế lái xe ăn mì tôm: Sở GTVT Nghệ An xử phạt 1,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng tài xế Trần Văn Bình, 34 tuổi, Tân Kỳ, Nghệ An. Hợp tác xã cổ phần dịch vụ vận tải hành khách Nghệ An cũng tạm đình chỉ 3 tháng lái xe này. Ngày 3/8, trong lúc lái xe giường nằm trên quốc lộ đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, tài xế Bình vừa dùng khuỷu tay lái xe vừa ăn mì gói. 3. Đình chỉ vụ án đầu độc rượu có xyanua: Công an tỉnh Thanh Hóa đã đình chỉ điều tra vụ án hình sự liên quan đến vụ bỏ chất độc xyanua vào rượu, làm chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa tử vong, do người bỏ xyanua vào rượu là ông Trần Xuân Minh đã chết do uống rượu độc tự tử. Ông Minh vì nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên đã pha chất độc vào rượu. 4. Nhóm cướp giật khiến người phụ nữ bị chấn thương sọ não sa lưới: Công an quận Bình Tân (TPHCM) bắt giữ 4 thanh niên cướp giật tài sản làm cho 1 người phụ nữ bị chấn thương sọ não ở khu vực. Khi đi cướp, nhóm này phân công nhiệm vụ rõ ràng về người cướp giật, người cản địa khi bị truy đuổi. Ngày 31/7, nhóm giật túi xách chị L. khiến chị ngã xuống đường bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu. 5. Bệnh viện C Đà Nẵng giải phong tỏa ngày 8/8: Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bệnh viện C Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương thực hiện các biệp pháp để giải phong tỏa bệnh viện này vào 0h ngày 8/8. Đây là nơi ghi nhận ca dương tính đầu tiên với virus SARS-CoV-2 trong đợt dịch lần này nhưng từ ngày 1/8 đến nay, Bệnh viện C Đà Nẵng không còn ca mắc COVD-19 nào được điều trị. 6. Bán khẩu trang ảo, thu tiền thật: Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vừa tạm giữ hình sự Đinh Quang Huy (26 tuổi, huyện Thiệu Hóa) vì hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Huy khai, bản thân không có khẩu trang để bán, nhưng lợi dụng dịch COVID-19, Huy đã sử dụng 2 tài khoản facebook của mình là “Nguyen Nam” và “Quang Huy” để rao bán khẩu trang. Khi có người hỏi mua, Huy yêu cầu "đặt cọc" và chiếm đoạt số tiền này. 7. Hơn 20 người phê ma túy trong nhà nghỉ: Công an quận Bình Tân (TP.HCM), cho biết vừa lập hồ sơ, xử lý 21 người dương tính với ma túy được cảnh sát phát hiện tại 2 nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Nhóm này bị phát hiện tại nhà nghỉ Tú Sương (phường Tân Tạo) và khách sạn Mạnh Dũng (phường Bình Hưng Hòa). Đa số những vị khách này đều không có trong sổ quản lý lưu trú của cơ sở.

