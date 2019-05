Vợ chồng chủ quán nước đánh khách chảy máu đầu bị trả thù

Ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết, công an xã Nhựt Chánh đang điều tra, làm rõ vụ việc vợ chồng chủ một quán nước trên địa bàn bị tố bán hàng "chặt chém" còn đánh khách hàng chảy máu đầu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 1/5, anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi) cùng vợ là chị Phạm Thị Cẩm Duyên (35 tuổi) và 2 con nhỏ ghé vào một quán nước không có biển hiệu dọc quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức).

Sau khi đánh vợ chồng khách hàng, quán nước bị một nhóm người lạ mặt đến đập phá tan hoang.

Ông Trần Văn Tươi cho biết thêm, 4 đối tượng có hành vi hành hung 2 người mua nước được xác định là em và cháu của chủ quán bị tố bán hàng "chặt chém". Tại cơ quan công an, nhóm này bước đầu đã khai nhận việc đánh người.

Theo thông tin PV được biết, c hỉ vài giờ sau khi cặp vợ chồng bị "chặt chém" và hành hung tại huyện Bến Lức (tỉnh Long An), quán nước nơi vụ việc xảy ra đã bị một nhóm người đến đập phá với lý do "trút giận" cho vợ chồng bị đánh chảy máu đầu.

Hàng hóa trong quán bị nhóm người bức xúc do hành vi bán hàng "chặt chém" và đánh khách của chủ quán đến đập phá.

Nhiều người cũng tố cáo quán nước này bán hàng "chặt chém".