Vợ chở trai lạ tới nhà dùng súng bắn chồng nguy kịch

Ngày 6/9, Công an huyện Đức Hoà đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An đang điều tra truy bắt Phan Thị Thanh Kiều (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) và Tài (chưa rõ lai lịch) về hành vi dùng súng bắn người.

Theo điều tra, chiều 2/9, anh V.V.V. (35 tuổi, ngụ Long An) cùng 3 người quen tổ chức ăn nhậu ở căn nhà của gia đình tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa.

Khi cả nhóm đang nhậu thì vợ anh V. là Kiều cùng Tài đi trên xe máy tìm tới.

Hình minh hoạ. Ảnh: Internet.

Sau đó, Tài bước vào nói chuyện với anh V. thì cự cãi và đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, Tài rút súng ngắn bắn khiến anh V. trọng thương. Gây án xong, Tài nhảy lên xe Kiều chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Anh V. được người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Xuyên Á, TP HCM.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường thu giữ 1 khẩu súng ngắn giống loại Colt 45 , lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy bắt Kiều và Tài.