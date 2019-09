Say rượu, cô gái bị 4 đối tượng thay nhau hiếp dâm trong nhà nghỉ

(Kiến Thức) - Vừa qua, công an huyện Bát Xát (Lào Cai) chính thức công bố kết quả điều tra vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, xảy ra vào ngày 4/9 tại tổ 8, thị trấn Bát Xát.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 17h00 ngày 4/9, nạn nhân N.T.N (SN 2005, quê Lai Châu) nhận lời mời dự sinh nhật một người bạn tại thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).



Do uống rượu say tại buổi sinh nhật, N. nằm bất tỉnh ra sàn nhà. Thấy vậy, 4 thanh niên gồm: Lù Văn Được (SN 2001), Hoàng Văn Tính (SN 1999), Phan Đức Thọ (SN 1995), Nông Văn Huy (sinh năm 1999, cùng trú tại thôn Bản Náng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) nảy sinh ý định hiếp dâm N. Bọn chúng bế cô gái lên xe rồi chở đến một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn, thuê phòng rồi lần lượt thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái say rượu.

4 đối tượng tại cơ quan công an.

Phát hiện 4 thanh niên thay nhau ra vào phòng có biểu hiện đáng ngờ, nhân viên lễ tân nhà nghỉ liền báo công an.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã thành khẩn nhận tội.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Bát Xát đang tạm giữ 4 đối tượng hiếp dâm cô gái dưới 16 tuổi để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

