Vợ bị chồng truy đuổi chém tử vong trên đường ở Bắc Giang

Ngày 22/11, Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp cùng Công an huyện Việt Yên điều tra, làm rõ vụ chồng chém tử vong trên đường xảy ra trên địa bàn xã Thượng Lan.

Nơi xảy ra sự việc.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là sau khi xảy ra mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ đi xe máy bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Trên đường đi, người vợ đã bị chồng đuổi theo, chém nhiều nhát khiến tử vong.

Trước đó, đoạn clip do camera an ninh ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 2 xe máy truy đuổi nhau với tốc độ cao. Trước khi bị truy sát, người phụ nữ đã liên tục kêu cứu nhưng lúc này đêm khuya, đường vắng nên không có ai can thiệp.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Việt Yên đã triệu tập người chồng để đấu tranh, điều tra, làm rõ.