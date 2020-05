Chồng chém vợ và con trai 2 tuổi ở Hà Nội: “Không hầu hạ được mẹ nữa...“

Ngày 3/5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra vụ chồng sát hại vợ và con trai 2 tuổi. Theo điều tra của cơ quan Công an, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Quách Văn Nam (31 tuổi), trú tại ngách 378/65 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ đã dùng dao chém vợ là chị Dương Khắc H. (21 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và con trai Quách Phú T. (2 tuổi).

Hậu quả, chị H. và cháu T. đều tử vong. Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Bưởi phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ đến hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng. Hiện tại Nam đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Cùng ngày tìm về nơi xảy ra vụ án mạng nhiều người dân sinh sống tại đây vẫn đang xôn xao, bàn tán.

Một người dân chia sẻ: "Lúc xảy ra sự việc, tôi có nghe hai vợ chồng cãi nhau nhưng trước đây họ cũng từng hay cãi nhau rồi. Tưởng là cãi nhau bình thường thôi nhưng sau đó tầm 9h kém công an phường đến yêu cầu mở cửa nhà thì chúng tôi mới biết anh ta sát hại vợ và con. Lúc đó cả tôi và những người ở đây không ai hay biết gì".

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: VTC). Đứng trong căn nhà nơi con trai gây án, bà Nga đau đớn chia sẻ, bà lấy chồng sinh được người con trai là anh Nam, sau đó chồng bà bỏ đi. Một mình bà nuôi con từ đó đến nay. Hai năm nay con trai bà lấy vợ và có một người con trai. Cả hai chuyển về đây sống trên tầng 2 của căn nhà 3 tầng nhỏ do bà ngoại 90 tuổi làm chủ. Ở đây anh Nam chăm sóc và phụ bà thu tiền trọ của mấy người thuê để sinh sống dưới tầng 1. “Con trai tôi với vợ trước đây từng hay cãi nhau, ngày hôm qua trước khi xảy ra vụ việc cũng có cãi nhau. Con trai tôi ức chế, không làm chủ được bản thân nên mới xảy ra chuyện như vậy". Bà Nga nói thêm: "Vào sáng qua (2/5), tôi đi chợ về gặp nó nó khóc, bảo không hầu hạ được mẹ nữa rồi. Tôi hỏi có chuyện gì thì nó nói con vừa giết vợ với con trai, lúc đó tôi cũng không tin là thật. Sau khi nói xong với tôi, nó đi bộ lên công an phường tự thú, công an sau đó về nhà thì tôi mới biết đó là sự thật. Cả đêm qua tôi không thể ngủ được, nằm nhìn ảnh cả gia đình con trai khóc, thương con thương cháu. Giờ không biết sẽ ra sao nữa". Ông Bùi Quang Hỷ - tổ trưởng tổ dân phố số 3 khu dân cư số 1 nơi xảy ra vụ việc cho biết: “Qua công an gọi tôi lên chứng kiến vụ việc, qua gây án xong Nam lên công an đầu thú. Trước nay ở khu vực này, Nam không có tai tiếng gì, không gây gổ với ai, tính tình cũng bình thường. Bình thường nó vẫn đi làm, sáng đi mua phở cho bà ăn, đi làm về nấu ăn phục vụ bà. Khả năng hôm qua hai vợ chồng cãi nhau nên Nam ức chế nên không làm chủ được bản thân. Hoàn cảnh gia đình Nam cũng nghèo, mẹ bán đồng nát loanh quanh kiếm sống qua ngày”, vị tổ trưởng nói. Hiện vụ chồng chém vợ và con trai 2 tuổi đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Nghẹn ngào đưa tiễn 4 bà cháu vụ thảm sát