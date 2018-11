Vụ CSGT Hà Nội “làm luật”: Xử lý, giáng cấp nhiều cán bộ

Liên quan đến thông tin CSGT Hà Nội “làm luật” như ảo thuật được phản ánh hồi tháng 3/2018, đến nay, Công an TP Hà Nội cho biết, căn cứ kết quả điều tra, xác minh cho thấy có dấu hiệu của hành vi tiêu cực, vi phạm quy trình công tác nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.



Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ tài liệu đến cơ quan tổ chức cán bộ để báo cáo đề xuất xử lý kỷ luật theo quy định.

Hình ảnh người cho là vi phạm đưa một vật giống tiền cho CSGT Hà Nội để "làm luật" nhanh. Ảnh cắt từ clip.

Đối chiếu với các quy định hiện hành của Bộ Công an và mức độ sai phạm của cán bộ, chiến sĩ. Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Thanh tra Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an, Cục Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội đã nhận được ý kiến của lãnh đạo Bộ về hình thức xử lý đối với 14 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp có sai phạm và liên đới trách nhiệm chỉ huy các cấp thuộc Phòng CSGT nên Công an TP Hà Nội quyết định kỷ luật và điều động.

Cụ thể, kỷ luật giáng cấp hàm và điều động đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ đối với 4 cảnh sát; Kỷ luật cảnh cáo và điều động đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ với 4 cảnh sát; Kỷ luật khiển trách và điều động đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ 1 cảnh sát.

Cắt thi đua năm 2018 (xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ) và điều động 5 cảnh sát đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ.

Đối với chỉ huy các đội và chỉ huy Phòng CSGT liên đới trách nhiệm: Cắt thi đua năm 2018 đối với 3 chỉ huy Đội CSGT số 3,5,6; Giải quyết nghỉ hưu trước thời hạn tuổi đối với Đội trưởng Đội CSGT số 5; Hạ 1 bậc thi đua đối với Trưởng phòng và 3 Phó Trưởng phòng CSGT.