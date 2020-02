Virus corona thâm nhập Việt Nam: Người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu cách ly để sang Trung Quốc

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Lạng Sơn đã tìm thấy người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly theo dõi virus corona (Covid-19) hôm 10/2 và đưa người này về một khu cách ly khác cũng tại tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin mới nhất về người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu cách ly dịch virus corona ( Covid-19) tại Trung đoàn 123 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, sáng 12/2, Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy bà N.T.D. (SN 1976, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và đưa về một khu cách ly khác ở tỉnh Lạng Sơn.



"Chúng tôi đã đưa bà D. vào một khu cách ly theo dõi virus corona - Covid 19 khác cũng nằm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"- Đại tá Nguyễn Trung Thực nói.

Trước đó, ngày 10/2, khi đang được cách ly theo dõi virus corona ở Trung đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, bà N.T.D. bất ngờ bỏ trốn ra ngoài.

Khu cách ly tại Trung đoàn 123 Lạng Sơn. Ảnh: Vietnamnet

Theo đó, sáng 10/2, lực lượng chức năng phát hiện 3 người phụ nữ vắng mặt. Sau khi rà soát ở khu vực cách ly phòng dịch bệnh Covid-19 thì phát hiện 2 trong 3 người đi nhầm buồng. Riêng bà D. đã bỏ trốn. Sau đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với Công an Hải Phòng truy tìm bà N.T.D.

Ngày 11/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã xác định được vị trí bà N.T.D. tại Pò Chai, Trung Quốc (đối diện của khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn).

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, lý do bỏ trốn là do bà D. sang bên cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn thăm chồng và được các cơ quan chức năng của Việt Nam cho cách ly. Tuy nhiên, trong thời gian cách ly bà D đã bỏ trốn về Pò Chai, Trung Quốc (đối diện của khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn), để về trông hàng hóa.

Đại tá Thực nói rằng, bà D. có giải thích: “Nếu bị lực lượng chức năng của chúng ta cách ly 14 ngày thì sợ kẻ xấu trộm hết hàng hóa ở một kiot ở bên Trung Quốc, nên mới trốn về bên đó”.

Công an Lạng Sơn sau đó đã gọi điện báo với cơ quan Công an tỉnh Quảng Tây về trường hợp này. “Bà D cũng nói là không về Việt Nam lại trong thời gian dịch bệnh nCov đang bùng phát”, ông Thực nói.