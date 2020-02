Rợn người những loại đinh sắc nhọn mà "đinh tặc" rải ra đường bẫy người dân

Vấn nạn rải đinh trên đường lại diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi khi mới đây các tài xế phản ánh việc bị dính đinh trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình. Các đối tượng thường rải đinh hoặc vật sắc nhọn dọc đường làm thủng lốp, săm xe của người đi đường, buộc khổ chủ phải gọi điện thoại “cứu hộ”. Vết rách trên lốp do "đinh tặc" được người tham gia giao thông tại khu vực đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đăng tải. Chiếc đinh tự chế được người bị nạn tìm thấy khi găm vào lốp xe. Trước đó, lực lượng chức năng Dẹp nạn 'đinh tặc' trên quốc lộ 51 nối Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện những loại đinh do "đinh tặc" rải rất sắc nhọn, nguy hiểm. Đinh rải trên đường được người tham gia giao thông dùng nam châm hút lại. Lực lượng chức năng nhiều lần ra quân xử lý nhưng chưa triệt để. Trước thực trạng trên, một đội thanh niên chuyên nhặt đinh và giúp đỡ người đi đường hình thành. Anh Nguyễn Hữu Lợi (28 tuổi), cho biết hàng đêm các bạn trẻ phân công nhau ra quốc lộ canh trực, giúp đỡ người đi đường với mong muốn dẹp nạn "đinh tặc" để không ai bị tai nạn trong quá trình tham gia giao thông. Nhiều xe tải dính "bẫy chông" 3 chân trên Quốc lộ 45 qua Thanh Hóa: Theo phản ánh của một số lái xe trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, từ ngày 18/5 đến ngày 20/5/2019, nhiều ôtô tải chở cát từ huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) ra Ninh Bình lưu thông trên Quốc lộ 45 đoạn qua xã Thành Vân (huyện Thạch Thành) bị dính "bẫy chông" 3 chân khiến xe bị thủng lốp, nổ lốp. Theo quan sát, những chiếc bẫy đinh này được làm từ sắt thép, có 3 cạnh sắc nhọn, xe ôtô dính đinh này không nổ lốp cũng rách lốp xe. Những chiếc bẫy đinh này có thể sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường vì nhiều xe dính chông sẽ mất lái, đổi hướng. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tại Thanh Hóa xuất hiện tình trạng rải chông bẫy xe ôtô trên đường. Trước đó, vào tháng 11/2016, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cũng xuất hiện tình trạng nhiều ôtô dính chông trên Quốc lộ 1A. Công an thị xã Bỉm Sơn cũng đã vào cuộc điều tra, tuy nhiên không tìm ra được thủ phạm. Đã có không ít các vụ tai nạn do nạn rải đinh ngoài đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vậy mà dường như tình trạng này vẫn chưa giảm bớt. Mới đây, hình ảnh ghi lại cảnh những chiếc đinh nhọn hoắt được ngụy trang bằng những chiếc lá rụng trên đường đăng tải bằng tài khoản T.N.D đã làm 'dậy sóng' mạng xã hội. Chiếc lá xanh mới rụng được gắn vào 2 chiếc đinh chắc chắn, đằng sau được giữ bởi một tấm xốp nhỏ. Nhìn xa thì các phương tiện tham gia giao thông không thể nhìn thấy những cái đinh ẩn đằng sau lá, đến khi lỡ đâm trúng rồi mới 'khóc dở mếu dở' bởi hành trình bị gián đoạn lại mất khá nhiều thời gian, tiền bạc để sửa xe. Nhiều người phẫn nộ, ngán ngẩm khi nhìn hung thần nhọn hoắt trên quốc lộ. Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau, bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của một bộ phận người chỉ vì lợi ích mà không thèm để ý đến an toàn giao thông, không thèm để ý đến mạng sống của những người khác. Bàn chông tự chế của đinh tặc ở Tuyên Quang: Theo đó, thông tin vụ việc được một tài xế chia sẻ khi chiếc ô tô của anh bị thủng lốp do cán phải đinh trên đường di chuyển qua địa phận xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) vào sáng ngày 7/6/2017. Đặc biệt nguy hiểm hơn khi đây không phải là loại đinh bình thường, các đối tượng đã chế tạo một bàn chông bằng thép được hàn chắc chắn rộng khoảng 20cm cùng với 5 chiếc đinh nhọn được hàn so le. Với loại đinh bình thường, lốp xe chỉ bị xì hơi tuy nhiên không gây nguy hiểm đến người điều khiển xe nhưng với loại bàn chông tự chế trên, lốp xe sẽ bị xe nát, nguy cơ dẫn đến tai nạn là rất cao. Nguồn: VTC 14.

