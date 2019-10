Vĩnh Long chi 199 tỷ lắp 114 camera: Đắt nhất 124 triệu/cái... còn 188 tỷ tiêu gì?

124, 5 triệu đồng/ 1 cái camera, số tiền còn lại chi gì?



Thời gian gần đây dư luận đặc biệt quan tâm sự việc HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư dự án “Cải tạo, nâng cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh Long” cho phép lắp 114 camera với tổng kinh phí hơn 199,1 tỷ đồng. Dư luận băn khoăn trong tổng số gần 200 tỷ, chi phí lắp đặt mỗi chiếc camera là bao nhiêu, những hạng mục gì khác? Liệu tỉnh nghèo như Vĩnh Long việc chi đến 200 tỷ đồng để lắp 114 camera như trên có hợp lý?

Mới đây, để giải thích và làm rõ vấn đề này, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã có cuộc họp và thông tin để người dân biết. Theo dự án, địa phương sẽ trích ngân sách và nguồn vốn hợp pháp khác là 199,1 tỷ đồng để lắp đặt 114 camera ở 79 vị trí (trong đó 63 vị trí với 67 camera giám sát an ninh trật tự; 16 vị trí với 47 camera xử lý vi phạm giao thông đường bộ) và 3 trung tâm quản lý điều hành đặt tại Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và Công an TP Vĩnh Long.

Trong tổng mức đầu tư 199,1 tỷ đồng bao gồm nhiều chi phí khác không phải riêng việc mua camera . Trong đó, xây dựng là hơn 16,3 tỷ đồng; thiết bị là hơn 151,5 tỷ đồng; hơn 1,7 tỷ đồng cho quản lý dự án; hơn 2,1 tỷ đồng tư vấn đầu tư xây dựng; dự phòng gần 15 tỷ đồng và chi phí khác là hơn 12,4 tỷ đồng.

Một chiếc camera giám sát trên đường phố ở Vĩnh Long. Ảnh: NLĐ.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Long Trương Đặng Vĩnh Phúc thông tin, trong dự án lắp 114 camera với giá 199,1 tỷ đồng, kinh phí tốn kém nhất là hệ thống 47 thiết bị giám sát tự động chiếm hết 94 tỷ đồng; xây dựng 16,3 tỷ; 67 camera giám sát an ninh trật tự chiếm 16,3 tỷ. Trung tâm điều hành tại Công an tỉnh 33,6 tỷ, trung tâm điều hành tại Phòng CSGT là 3,3 tỷ.

Theo ông Trương Đặng Vĩnh Phúc có 2 loại camera trong dự án này. Cụ thể, trong 67 camera giám sát an ninh trật tự có 4 cái giá 56,4 triệu/cái và 63 cái giá 124,5 triệu/cái.

Tuy nhiên nếu làm một phép tính đơn giản, trong 67 camera giám sát an ninh trật tự chiếm 16,3 tỷ nhưng nếu theo giá ông Phúc nói ở trên chỉ có giá 8,06 tỷ đồng (cụ thể 4 chiếc có giá 56,4 triệu tổng là 225,6 triệu, 63 chiếc có giá 124,5 triệu tổng bằng 7,84 tỷ đồng). Dư luận đặt câu hỏi, số tiền còn lại chi vào những hạng mục gì liên quan 67 camera giám sát an ninh trật tự để lên con số 16.3 tỷ như ông Phúc nói ở trên, trong khi kinh phí xây dựng đã được tính riêng.

Trong khi đó, 47 thiết bị giám sát tự động chiếm hết 94 tỷ đồng với giá trung bình lên đến 2 tỷ đồng/thiết bị cũng được coi là quá cao.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 22/10, ông Nguyễn Bách Khoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhấn mạnh: "Các ngành chức năng cần làm rõ tính hiệu quả và tính cấp thiết cũng như số lượng camera và số tiền phải cụ thể từng giai đoạn, từng danh mục. Các ngành chức năng chưa làm rõ cho xã hội, người dân hiểu rằng, một cái camera 125 triệu đồng thì 114 cái cũng hơn 10 tỷ đồng. Đặc biệt cần nói rõ, trung tâm quản lý điều hành lắp đặt cái gì, hiện đại như thế nào, hạ tầng của đường truyền ra sao?".

Chi trăm tỷ ngân sách lắp camera, cẩn thận “tàu đắm vì lỗ rò nhỏ”

Nói về việc tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng chi cả trăm tỷ tiền ngân sách để lắp camera công cộng, đại biểu Tạ Văn Hạ, Ủy viên thường trực Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng cho rằng đây không phải trường hợp cá biệt của Vĩnh Long hay Sóc Trăng. Đồng thời, ông Hạ dẫn trong báo cáo kiểm toán hàng năm về việc chi ngân sách nhà nước của các địa phương thì vấn đề chi sai mục đích, chi không đúng quy định của luật Ngân sách vẫn diễn ra nhiều năm.

Đại biểu Hạ nhấn mạnh, điều này cho thấy kỷ cương tài chính chưa được thực hiện nghiêm túc. Các địa phương và cả Chính phủ cần có giải pháp hữu hiệu hơn để ngăn chặn, xử lý tình trạng này.

“Ngân sách là tiền thuế của dân, bối cảnh năm nào cũng bội chi ngân sách 200-300 nghìn tỷ mà chi tiêu không đúng mục tiêu, mục đích. Mỗi chỗ một chút, không “thắt lưng buộc bụng” thì 'tàu đắm vì lỗ rò nhỏ'. Lỗ rò lớn người ta bít được ngay nhưng lỗ rò nhỏ thì lại chủ quan, khó phát hiện nên rất nguy hiểm”, ông Hạ nói và cho rằng, với những vụ việc như vừa qua cần xử lý thật nghiêm. Người đứng đầu địa phương trước hết phải biết chắt chiu, căn cơ khi sử dụng đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân, để tiền đó đầu tư đúng mục đích, hiệu quả.

Đồng thời Đại biểu tỉnh Bạc Liệu bày tỏ sự không đồng tình với việc tỉnh nghèo mà chi hàng trăm tỷ lắp camera: “Nhiều lần tôi nói rằng kỷ luật tài chính như thế không thể chấp nhận được. Như thế là sử dụng đồng tiền của nhân dân, tiền ngân sách một cách phung phí, không đúng mục đích”.

Đồng thời theo Đại biểu Tạ Văn Hạ, việc này là do nhận thức của người lãnh đạo và cơ quan tham mưu. Có thể nói trong trường hợp này bộ phận tham mưu cũng làm việc chưa hết trách nhiệm. Vấn đề quan trọng là nhận thức, ý thức kỷ luật, tính thượng tôn pháp luật, tính kỷ cương, ta thực hiện nề nếp, kỷ cương chưa nghiêm.

“Quốc hội, Chính phủ rất nghiêm trong sử dụng ngân sách, nhưng một số địa phương, đặc biệt ở những nơi xa Trung ương, còn nghèo, lại vô cùng lỏng lẻo”, đại biểu Hạ nói.

Đồng thời cho rằng, với vi phạm như thế, trước hết phải là trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ liên quan trực tiếp và người tham mưu. Phải xử lý thật nghiêm, chặt chẽ thì mới giảm bớt. “Cái này tôi sẽ tiếp tục có ý kiến trước Quốc hội một lần nữa”, ông Hạ cho hay.

Trong khi đó, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, việc lắp đặt camera đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, để phát hiện kẻ gian là việc quan trọng trong đảm bảo trật tự nhưng dùng ngân sách thì rất lãng phí. Ông cho rằng, cần phải tùy theo điều kiện tình hình ngân sách của từng địa phương mà đầu tư cho hợp lý.

“Ở rất nhiều nơi đã triển khai lắp đặt camera nơi công cộng để đảm bảo an ninh và đều làm theo cách xã hội hóa, vận động từ các nhà hảo tâm hay doanh nghiệp chứ không sử dụng từ ngân sách Nhà nước”, ông Hòa nói và dẫn ngay câu chuyện ở tỉnh mình khi lắp camera đều xã hội hóa chứ không dùng tiền ngân sách. Các xã, phường ở TP Sa Đéc và Cao Lãnh toàn bộ dùng tiền xã hội hóa. Đến huyện Tân Hồng là huyện nghèo nhất trong tỉnh cũng lắp đặt camera cũng không sử dụng một đồng ngân sách.Đến các tỉnh, thành lớn như TP.HCM, Hà Nội dù có tiền vẫn kêu gọi xã hội hóa, tiết kiệm ngân sách.

Do vậy, Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, bản thân ông rất bất ngờ trước thông tin Vĩnh Long, Sóc Trăng chi gần 200 tỷ để lắp camera nơi công cộng. Theo đại biểu này, làm như vậy là không nên, không hay. Nhận định việc lãnh đạo các tỉnh này quyết chi ra hàng trăm triệu từ ngân sách để lắp camera là đã có sự bàn bạc, thảo luận, ông Hòa nhấn mạnh quan điểm “ngân sách chỉ nên chi cho những vấn đề bức xúc nhất, cần thiết nhất như hạ tầng giao thông, an sinh xã hội, đó mới là ưu tiên số một”.