Vì sao Viện Kiểm sát trả hồ sơ lần 2 vụ nhà báo Hàn Ni?

VKSND TP HCM vừa trả hồ sơ lần 2 đối với vụ án bà Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân để yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP HCM làm rõ một số vấn đề.

Bà Đặng Thị Hàn Ni thời điểm công an công bố quyết định khởi tố. Trước đó, tháng 7/2023, Công an TPHCM có kết luận điều tra vụ án trên. Tuy nhiên, sau đó, Viện KSND TP HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung như ghi lời khai của ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng để làm rõ yêu cầu bồi thường thiệt hại; làm rõ nguyên nhân, động cơ, cách thức, công cụ, phương tiện, thời gian, địa điểm và diễn biến hành vi phạm tội của bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ.



Tháng 10/2023, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án.

Theo kết luận điều tra bổ sung, bà Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản Facebook và Youtube “Nhà báo Hàn Ni” để phát buổi ghi hình đăng ngày 3/9/2021 với tiêu đề “Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không”. Trong đó có bốn đoạn phát ngôn được xác định thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật, vi phạm Luật An ninh mạng.

Những phát ngôn là thông tin cá nhân liên quan đời tư bà Hằng, bà Hàn Ni đã căn cứ vào nội dung trong các bài báo chính thống đã đăng về bà Hằng nhưng không tự kiểm chứng lại; không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của bà Hằng; không kiểm tra, không được sự chấp thuận của cơ quan báo chí.

Qua hỏi cung, bị can Đặng Thị Hàn Ni khai nhận sở dĩ có những phát ngôn liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng là do bị can Hằng đã có những lời lẽ xúc phạm bị can Hàn Ni khi phát biểu trực tiếp trên mạng vào ngày 3/9/2021.

Đối với hành vi phạm tội của bị can Trần Văn Sỹ, kết luận điều tra nêu, trong 8 buổi ghi hình đăng vào các ngày 15/8/2021, 29/8/2021, 5/9/2021, 10/9/2021, 19/9/2021, 24/9/2021, 28/9/2021 và 16/10/2021, bị can này đã đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam; đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng; đưa nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín, nhân phẩm của bị can Nguyễn Phương Hằng...

Ông Sỹ khai, nguyên nhân có những phát ngôn trên vì bà Hằng đã có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo chí...Do đó, ông Sỹ đã lên tiếng làm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Hằng.

Cũng theo kết luận điều tra bổ sung, ông Huỳnh Uy Dũng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni đã đưa ra những nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của ông Dũng và bị can Hằng.

Còn bị can Nguyễn Phương Hằng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni vì đã đưa ra những nội dung làm nhục, vu khống bị can Hằng, ông Dũng, Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Phương Hằng còn yêu cầu những người này bồi thường thiệt hại 300 - 500 tỷ đồng để sung vào công quỹ nhà nước do đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế đối với Công ty CP Đại Nam và gây mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu. Nhưng đến nay, ông Dũng và bị can Hằng chưa cung cấp các tài liệu chứng minh thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 9/2021 - 2/2022, bị can Trần Văn Sỹ sử dụng tài khoản YouTube "LS Trần Văn Sỹ", Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook “Nhà báo Hàn Ni” để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam và vợ là bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.