Vì sao Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị khởi tố?

Tối 15/4, Công an tỉnh Yên Bái đã thông tin về việc Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ Đinh Tiến Hùng (SN 1984, trú tại tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) - Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái.

Đối tượng Đinh Tiến Hùng.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” xảy ra tại thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái ngày 30/12/2020; Sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại thôn Làng Rẫy (xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) từ tháng 10 đến tháng 12/2020.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Tiến Hùng (sinh năm 1984, trú tại tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại Điều 227 Bộ Luật Hình sự.

Ngày 6/4/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can trên.

Thời điểm bị khởi tố, Đinh Tiến Hùng đang là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái.

Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ 9 đối tượng về các tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “ Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên ”.

Cụ thể, vào 12h45' ngày 30/12/2020, tại khu vực thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia, tổ công tác của Phòng ANĐT - Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang đối tượng Bùi Minh Đức (SN 1969, trú tại tổ 11, thị trấn Yên Bình) về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Thu giữ tại chỗ 294kg thuốc nổ và 400 kíp nổ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định, lợi dụng hợp đồng nổ mìn phá đá làm đường vào mỏ tại Núi Ngàng, thôn Làng Rẫy, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, Lăng Đức Hân - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm cùng đồng phạm đã sử dụng gần 3 tấn vật liệu nổ để khai thác trái phép quặng chì, kẽm trong các hầm lò có sẵn tại mỏ Núi Ngàng với tổng khối lượng hơn 1 nghìn tấn, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

