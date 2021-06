Vì sao Lạng Sơn đề nghị người dân “không thả tiền xuống đường“?

Chiếc biển báo "Đề nghị không thả tiền xuống đường" đặt tại km 34+100 quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thôn Bản Dù, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn không còn xa lạ với cánh tài xế đường dài. Tuy nhiên, với những người tham gia giao thông trên tuyến đường này không thường xuyên thì đây là một tấm biển "kỳ lạ". Thậm chí, nhiều người còn tếu táo cho rằng "Người dân Lạng Sơn nhiều tiền" nên phải cấm thả tiền xuống đường.

Tuy nhiên, tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, phía sau tấm biển thông báo "Đề nghị không thả tiền xuống đường" là những câu chuyện đau lòng về tai nạn giao thông.

Ông Vũ Văn Nhiên, Phó giám đốc Sở GTVT Lạng Sơn cho biết, tấm biển thông báo này được Ban ATGT tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang-Lạng Sơn cắm tại km 34+100 quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thôn Bản Dù, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng từ năm 2020 sau khi có sự tham mưu, góp ý của Sở GTVT, Công an tỉnh Lạng Sơn... về công tác xóa điểm đen, bảo đảm TNGT trên địa bàn.

"Người dân địa phương thường xuyên nhặt tiền lẻ tại khu vực km34, quốc lộ 1A do tại địa điểm này vào đầu tháng 10/2009, có xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô, làm 11 người chết và nhiều người bị thương. Sau sự việc này, người dân trong khu vực đã lập một chiếc miếu bên lề đường. Từ đó, nhiều người tham gia giao thông qua khu vực này thường rải tiền lẻ với tâm niệm để cầu may cho mỗi chuyến đi. Từ hành động đó, nơi đây đã hình thành một “đội quân” bao gồm những cụ ông, cụ bà túc trực từ sáng đến tối để nhặt tiền" - ông Nhiên nói và cho biết, sở dĩ có tấm biển báo "Đề nghị không thả tiền xuống đường" là do tình trạng người dân lao ra đường nhặt tiền đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Đặc biệt, vào ngày 29/8/2020, tại km 34+100 quốc lộ 1A, bà Nông Thị S (SN 1945, trú tại Bản Dù, xã Vân Thủy) lao ra giữa đường để nhặt những tờ tiền lẻ từ đoàn xe ô tô vừa đi qua. Lúc này, một chiếc xe mô tô phân khối lớn do tài xế Nguyễn Khắc T (SN 1990, trú tại tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi từ hướng Hà Nội – Lạng Sơn đã đâm vào bà S, làm bà ngã xuống đường và tử vong…

"Đây là vụ TNGT nghiêm trọng và thương tâm nhất do việc nhặt tiền lẻ của người qua đường tại khu vực này từ trước đến nay"- Phó giám đốc Sở GTVT Lạng Sơn cho hay.