Vì sao không khởi tố người cha tội giết người vụ bé gái 8 tuổi bị hành hạ?

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bổ sung đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM).



Theo đó, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị can Trang về tội "Giết người", "Hành hạ người khác" và Thái về tội "Hành hạ người khác", "Che giấu tội phạm".

Về cơ bản, cáo trạng truy tố bổ sung này không khác gì so với cáo trạng trước đây.

Trước đó, ngày 21/7, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã trả hồ sơ vụ án để xác định tỷ lệ thương tích của cháu V.A. vào các ngày 7, 10, và 12/12/2021.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Bởi theo phân tích của các luật sư bảo vệ cho bị hại, vào các ngày 7, 10, và 12/12/2021, hai bị can hành hạ bé V.A, gây ra thương tích cho bé, cộng hưởng với các vết thương mới đã dẫn đến cái chết của nạn nhân.



Vì vậy, cần giám định tỷ lệ thương tích của bé V.A do Trang và Thái gây ra trước ngày bé tử vong (ngày 22/12/2021) để xác định các thương tích này ảnh hưởng như thế nào đến cái chết của bé V.A. và cũng là căn cứ xác định tội danh “giết người” của Thái.

Tuy nhiên, Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM đã từ chối thực hiện giám định thương tích của bị hại V.A. trong các ngày 7, 10 và 12/12/2021, với lý do là hồ sơ bệnh án của bị hại V.A. tại bệnh viện Vinmec (quận Bình Thạnh) không thể hiện thương tích bị gây ra trong các ngày nói trên.

Không đồng tình với việc giữ nguyên quan điểm truy tố của VKS, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội- bảo vệ cho bị hại) đã có kiến nghị gửi Chánh án TAND tối cao, Chánh án TAND TP.HCM, đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2.

Theo luật sư Thơm, việc Công an TP.HCM yêu cầu giám định bổ sung thương tích cháu V. A. tại Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an là không đúng và không khách quan.

Bởi, việc giám định pháp y tử thi cháu V.A. lần đầu tiên được thực hiện tại Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nên những lần sau giám định bổ sung thì sẽ phải được thực hiện tại Cơ quan này.

Nguyễn Kim Trung Thái.

Trường hợp có nghi ngờ về kết quả giám định mà cần phải giám định lại thì CQĐT sẽ trưng cầu ở Cơ quan giám định khác như Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an để đảm bảo khách quan.



Kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM: “Nguyên nhân chết của cháu Nguyễn Thái Vân An chết do phù phổi cấp do sốc chấn thương”

Kết luận giám định pháp y bổ sung ngày 14/3, của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, giải thích, các vết thương trong khoảng 1 - 6 giờ ngày 22/12/2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước ngày V.A tử vong là yếu tố cộng thêm dẫn đến cháu bé tử vong.

“Như vậy, kết luận giám định pháp y tử thi và Bản kết luận giám định pháp y bổ sung của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM có căn cứ để xác định cháu V.A. đã bị thương tích trước ngày bị tử vong 22/12/2021, là yếu tố cộng thêm dẫn tới cái chết của.

Tuy nhiên, kết quả giám định bổ sung của Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an lại cho rằng hồ sơ bệnh án của cháu V.A. không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên nên không giám định được là không khách quan”, luật sư Thơm phân tích.

Cũng theo luật sư Thơm, lẽ ra VKS phải trả hồ sơ cho CQĐT để yêu cầu giám định bổ sung thương tích của bị hại tại phòng kỹ thuật hình sự- Công an TP.HCM, nhưng cơ quan này vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị can Trang và Thái là không khách quan.