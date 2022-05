Nhốt chuồng chó, đánh đập, bóp cổ… tội ác kinh hoàng dì ghẻ bạo hành bé 8 tuổi

Ngày 28/4, VKSND TP HCM đã ban hành cáo trạng, truy tố ra trước TAND TP HCM đề xét xử Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội giết người và hành hạ người khác, Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1) tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Nạn nhân trong vụ án là cháu N.T.V.A. (SN 2013, con ruột Thái). Cáo trạng nêu rõ, cháu V.A là con ruột của Nguyễn Trung Kim Thái và chị Nguyễn Thị Hạnh. Tháng 8/2020, Thái và chị H. ly hôn, TAND quận 1 giao quyền chăm sóc cháu A. cho Thái. Đến tháng 9/2020, Trang có quan hệ tình cảm với Thái và đến chung sống như vợ chồng tại căn hộ chung cư Topaz 2 Saigon Pearl (quận Bình Thạnh). Khoảng tháng 10/2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19, cháu V.A học trực tuyến tại nhà. Trang được giao chăm sóc, dạy kèm cháu An. Trong thời gian từ ngày 7/12 tới 22/12/2021, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại đánh đập, hành hạ dã man đối với cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau, trong nhiều ngày, nhiều giờ. Có những ngày Trang đánh cháu A. trong tình trạng không mặc quần áo, quỳ gối, giơ hai tay lên cao, bắt cháu A. chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó. Đáng chú ý, theo cáo trạng, nhiều lần Thái trực tiếp chứng kiến người tình hành hạ con gái mình như chiều ngày 7/12/2021, Trang bắt cháu A quỳ gối hai tay giơ lên cao, dùng roi đánh cháu, Thái ngồi trên giường chứng kiến cùng chửi mắng cháu A. Tiếp đó, Trang bắt cháu A. quỳ gối học bài đến 18h28 phút mới được đứng dậy. Từ 22h14 phút ngày 10/12/2021 tới 2h16 phút ngày 11/12/2021, Trang và Thái thay phiên nhau dùng roi, dùng cây kim loại đánh cháu A. trong tình trạng cháu A. không mặc quần áo. Trang dùng tay bóp cổ cháu A. còn Thái cầm roi đánh vào đầu cháu A. Thái và Trang còn dùng cây kim loại đánh vào đầu cháu A. Trang nắm tóc cháu A., bắt cháu A. chui vào chuồng chó nhốt cùng với 1 con chó Corgi, Trang tiếp tục đánh đập, chửi mắng cháu A.. Thái đứng bên cạnh chứng kiến và cùng chửi mắng cháu A. Ngày 11/12/2021, bắt đầu từ 8h kéo dài liên tiếp đến 10h, Trang lấy kéo cắt tóc, lấy tay nắm tóc ghì đầu cháu A. xuống bàn, dùng cây đánh vào vùng đầu, dùng khăn trùm đầu, dùng tay đập đầu cháu A. liên tiếp xuống bàn cho tới khi cháu ngã xuống sàn nhà. Trang dùng chân đạp liên tiếp vào vùng bụng, dùng khăn quấn vào mặt, dùng cây đánh vào người cháu V.A., bắt cháu A. quỳ gối giơ 2 tay lên cao. Thái có mặt chứng kiến tất cả nhưng không can ngăn mà còn cùng Trang chửi mắng cháu V.A. Sau khi Trang đánh xong, Thái phát hiện con gái bị chảy máu trên đầu, nên sơ cứu và đưa đến bệnh viện khâu vết thương. Mặc dù cháu bị thương nhưng đến 16h57 phút chiều cùng ngày, Trang tiếp tục dùng tay chân và cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh. Đến 16h 30 phút, Trang và Thái ra khỏi nhà nhưng vẫn bắt cháu quỳ gối ở nhà, Trang và Thái theo dõi qua camera. Khi Trang và Thái về nhà, từ 19h57 phút đến 20h20 cùng ngày, Trang tiếp tục bắt cháu A. cởi quần rồi dùng cây kim loại đánh. Trong khoảng thời gian này, Thái nhìn thấy Trang đánh cháu A. nhưng không can ngăn. Ngày 12/12/2021, lúc 16h27 phút, Trang bắt cháu A quỳ gối, giơ hai tay lên cao, dùng thanh kim loại có đầu nhựa đánh và dùng chân đạp vào người bắt cháu A. chui vào chuồng chó, nhốt cùng với chó, vừa chửi mắng vừa dùng tay tát vào mặt, nằm tóc, kéo tai cháu A. Thái cầm thanh kim loại có đầu nhựa đứng bên cạnh chứng kiến. Đến 17h, Trang bắt cháu A. ra khỏi chuồng chó cởi quần nằm sấp để Trang sử dụng cây gỗ đánh và cùng với Thái tra khảo bài. Đỉnh điểm là ngày 22/12/2021, suốt từ 14h tới 14h30, Trang bắt cháu A. quỳ làm bài tập để Trang kiểm tra bài. Chưa đầy 20 phút sau, từ 14h51 đến 18h, Trang cho cháu ngồi học. Trong khoảng thời gian này, Trang không cho cháu mặc quần áo, sử dụng cây gỗ đánh mạnh liên tiếp, dồn dập vào người cháu A. Khi mỏi tay, Trang đổi tay kia đánh cháu bé. Khi bị đau tay, Trang mang bao tay vào tiếp tục đánh cháu A. dù lúc này trên cơ thể cháu có rất nhiều những vết thương tụ máu ở vùng mông, thắt lưng. Khi cháu A. né tránh, Trang dùng dây nhựa trói 2 tay, 2 chân cháu A. lại, sau đó tiếp tục dùng cây gỗ tròn đánh cháu A. Khi cháu ngã xuống sàn nhà Trang tiếp tục cầm cây gỗ bằng 2 tay dồn lực đánh rất mạnh liên tục, nhiều lần vào vùng mông, vùng hông, vùng lưng cháu A. Trang còn dùng chân đạp, đá liên tục nhiều cái vào vùng bụng, vùng hông, vùng lưng, vùng bộ phận sinh dục hoặc dùng tay đánh vào đầu, tát vào mặt của cháu A. Vừa đánh, cô ta vừa chửi bới cháu bé. Khoảng 15h, Thái xem camera trong phòng ngủ của cháu A. Tuy nhiên, Trang vẫn tiếp tục đánh đập và hành hạ cháu A. liên tục. Đến 18h cùng ngày phút, cháu bất tỉnh, Trang điện thoại báo cho Thái. Cùng lúc, Thái vừa đi làm về đến nhà chạy vào sơ cứu cho cháu A., rồi cùng Trang đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, để che đậy hành vi tàn độc của mình và người tình với cháu A., Thái xóa hết dữ liệu của 4 camera trong căn hộ. Kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM, nguyên nhân chết của cháu A. là do phù phổi cấp do sốc chấn thương. Các tổn thương mới, xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong (khoảng 1 - 6 giờ), là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước khi tử vong khoảng 2 - 25 ngày, là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, Thái và Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh đập, hành hạ cháu A. Cả hai khai do cháu A. học kém, không ngoan nên đánh để cháu học tốt hơn, ngoan ngoãn hơn. Thực tế, hình ảnh camera ghi nhận Trang và Thái đánh cháu A. bất cứ lúc nào, kể cả ngoài thời gian học. Xác minh kết quả học tập của cháu A. tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, trong quá trình học tại trường cháu học giỏi, tiếp thu bài nhanh, ngoan ngoãn… nên việc các bị cáo khai đánh cháu A. do cháu học tập kém, không ngoan là không có cơ sở. Luật sư Nguyễn Anh Thơm - bảo vệ quyền lợi cho bé V.A cho biết, dù đã biết trước hành vi dã man, tàn độc của hai bị can trên nhưng khi đọc những nội dung liệt kê quá trình thực hiện tội ác kinh hoàng với cháu bé trong cáo trạng mà không khỏi rùng mình trước phương thức, thủ đoạn tra tấn cháu đến chết trong đau đớn như thời trung cổ. (Ảnh minh họa) Luật sư Thơm nêu quan điểm, cần phải xử lý Nguyễn Trung Kim Thái đồng phạm tội Giết người và đồng phạm tội hành hạ người khác với Nguyễn Võ Quỳnh Trang là đúng bản chất tội ác gây ra cho cháu V.A. Tội ác của hai bị can đối với cháu bé khiến dư luận vô cùng phẫn nộ yêu cầu mức hình phạt nghiêm khắc. >>> Mời độc giả xem thêm video Cha ruột bạo hành con gái gần 1 tuổi để níu kéo vợ. Nguồn: PLO

