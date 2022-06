Loạt tội ác của cha đẻ, dì ghẻ bạo hành bé 8 tuổi trước phiên xử kín

Mới đây, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) đã có quyết định đưa vụ án bé N.T.V.A (8 tuổi) bị bạo hành, đánh chết tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh ra xét xử vào ngày 21/7 tới. Phiên tòa được xét xử kín. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, người tình của Thái) bị truy tố về tội Giết người (giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn, khung hình phạt đến tử hình) và Hành hạ người khác. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha bé gái) bị truy tố về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm theo Điều 389, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù. Thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa phiên tòa. Giữ vai trò công tố là kiểm sát viên Lê Thị Yến Như, Phan Trung Hải. Bảo vệ quyền lợi cho bị hại cháu V.A có 4 luật sư gồm: Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội bảo vệ trẻ em TP HCM; Luật sư Phạm Công Hùng và bà Khưu Mỹ Vinh - Luật sư Công ty Luật TNHH MTV Công Hùng và cộng sự, Đoàn luật sư TP HCM; Luật sư Nguyễn Anh Thơm - VPLS Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội. Bào chữa cho các bị cáo: gồm có 1 luật sư do Tòa chỉ định bào chữa cho bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và 2 luật sư vào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái do gia đình yêu cầu. Theo cáo trạng, cháu V.A (8 tuổi) là con ruột của Nguyễn Kim Trung Thái và chị Nguyễn Thị Hạnh (đã ly hôn từ tháng 8/2020). Tháng 9/2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đến chung sống như vợ như chồng với Thái tại căn hộ tại Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, Quận Bình Thạnh). Cháu V.A ở cùng với Thái và Trang từ thời gian này. Từ tháng 10/2021, cháu V.A ở nhà học trực tuyến, Thái giao cho Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm cháu VA. Trong quá trình chung sống từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Trang rất nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man đối với cháu VA bằng nhiều cách thức khác nhau, trong nhiều ngày, nhiều giờ. Có những ngày Trang đánh cháu VA trong tình trạng không mặc quần áo, quỳ gối và giơ tay lên cao, bắt cháu An chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó. Thái nhiều lần trực tiếp và chứng kiến Trang đánh cháu VA nhưng không can ngăn, mà còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ cháu VA. Ngày 07/12/2021, lúc 17h 07, Trang bắt cháu VA quỳ gối, hai tay giơ lên cao và dùng roi đánh cháu VA. Thái ngồi trên giường chứng kiến cùng chửi mắng con gái, cháu VA quỳ gối học bài đến 18h28 mới được đứng dậy. Ngày 10/12/2021, từ 22h14 đến 02h 16 ngày 11/12/2021, Trang và Thái dùng roi, dùng cây kim loại đánh cháu VA trong tình trạng cháu VA không mặc quần áo (do Trang không cho cháu mặc quần áo). Trang dùng tay bóp cổ cháu VA, Thái chứng kiến và cùng người tình chửi mắng con gái. Thái và Trang còn dùng cây kim loại đánh vào đầu cháu VA. Trang nắm tóc cháu VA, bắt cháu VA chui vào chuồng chó nhốt cùng với 01 con chó Corgi. Trang tiếp tục đánh đập, chửi mắng cháu An. Thái đứng bên cạnh chứng kiến và cùng chửi mắng cháu VA.... Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi ngày 22/12/2021, Thái đi làm còn cháu VA ở nhà với Trang để học trực tuyến theo lịch của nhà trường. Từ 14h06 đến 14h30, Trang bắt cháu VA quỳ làm bài tập để Trang kiểm tra. Từ 14h51 đến 18h06, Trang cho cháu VA ngồi học, trong khoảng thời gian này, Trang không cho cháu mặc quần áo. Trang sử dụng cây gỗ (dạng trụ tròn đường kính 2,2 cm, dài 90 cm) cầm bằng tay phải đánh mạnh liên tiếp, dồn dập vào người cháu VA. Khi bị đau tay, Trang mang bao tay vào tiếp tục đánh cháu VA rất nhiều cái, liên tục mặc dù lúc này trên cơ thể cháu VA có rất nhiều những vết thương tụ máu ở vùng mông, thắt lưng. Khi cháu VA né tránh thì Trang dùng dây nhựa (loại dây rút) trói 2 tay, 2 chân cháu VA lại, sau đó tiếp tục dùng cây gỗ tròn đánh cháu VA. Khi cháu ngã xuống sàn nhà Trang tiếp tục cầm cây gỗ bằng 2 tay dồn lực đánh rất mạnh liên tục, nhiều lần vào vùng mông, vùng hông, vùng lưng cháu VA. Mỏi tay thì Trang dùng chân đạp, đá liên tục nhiều cái vào vùng bụng, vùng hông, vùng lưng, vùng bộ phận sinh dục hoặc dùng tay đánh vào đầu, tát vào mặt của cháu VA. Trang vừa đánh vừa chửi, xỉ nhục, tra tấn cháu VA. Bị đánh liên tục cho đến 18h06 thì cháu VA bị bất tỉnh, Trang điện thoại cho Thái. Về đến nhà, Thái chạy vào sơ cứu cho cháu VA, rồi cùng Trang và anh Trần Hoàng H. (nhân viên bảo vệ tòa nhà) đưa cháu vA đến bệnh viện cấp cứu. Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu cho hành vi của Trang, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây cản trở trong quá trình điều tra, xử lý. Theo kết luận giám định pháp y, cơ quan chức năng xác định bé V.A. tử vong do phù phổi cấp, sốc chấn thương. Là luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu VA, luật sư Nguyễn Anh Thơm- Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, vai trò của người bố Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án này là cực kỳ vô nhân tính, ác độc, lạnh lùng nhất trong lịch sử và không đáng được tồn tại trong cuộc đời này. Theo quan điểm của Luật sư Thơm, đối tượng Trang có thể hành hung cháu V.A trong suốt thời gian dài và đánh chết cháu vào ngày 22/12/2021 đều có sự liên quan trực tiếp với Thái về cả mặt vật chất và tinh thần. Trang đánh cháu V.A là có sự thống nhất ý chí của Thái thì Trang mới dám thực hiện. Hai bị can đã cùng nhau trút hận thù vào cháu. Thái lạnh lùng, vô nhân tính ngồi bên cạnh nhìn Trang đánh cháu rất man rợ bằng các thủ đoạn tàn độc. (Một trong những công cụ phạm tội) Có những Trang đánh bé lúc Thái đang nằm trên giường xem điện thoại. Mặt khác, Thái cũng nhiều lần cùng Trang trực tiếp lột chuồng cháu, vô cớ đánh dã man, bắt cháu chui vào chuồng chó,...Những hành vi độc ác đã thể hiện ý thức chủ quan của các đối tượng không coi cháu là một con người, không muốn cháu còn tồn tại trên cuộc đời kể từ ngày 7/12/2021. “Cháu V.A rất đáng yêu như một thiên thần nhỏ bé nhưng số phận đã không may mắn khi phải sống chung cùng cặp đôi ác quỷ. Ác quỷ đội lốt người đó lại chính là người bố và bạn gái. Họ điên cuồng tấn công cháu dù cháu rất ngoan, không có lỗi gì. Họ bắt cháu lau nhà rồi vô cớ dùng ống kim loại vụt cháu, cháu học bài thì chúng vô cớ lột quần áo, bắt quỳ đánh cháu, dùng kiềm, trói tay,... bạo lực cháu như một thú vui bệnh hoạn để giải tỏa thù tức đê hèn”, luật sư Thơm nêu ý kiến. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu VA cho biết, còn nhiều các bằng chứng chứng minh tội ác của hai bị can cùng chung mục đích đánh cháu có thể dẫn tới hậu quả tử vong trước ngày 22/12/2021 là ngày Trang ở nhà trực tiếp giết cháu. Dù Thái ngày này không ở nhà nhưng Thái biết điều đó, biết hậu quả có thể xảy ra khi trực tiếp xem camera trên điện thoại của mình kết nối với phòng ngủ. Thái bỏ mặc cho Trang tự do tra tấn cháu dã man, tàn ác như những lần trước đó mặc nhiên để cho Trang tự do thực hiện tội ác xâm phạm tính mạng cháu V.A. "Thái mới là kẻ chủ mưu trong việc hành hạ và giết con. Trang là người thực hành tích cực, là kẻ trực tiếp sử dụng vũ lực giết chết cháu V.A. Do đó, Thái và Trang đồng phạm và cùng phải chịu trách nhiệm chung về các tội Giết người, Hành hạ con là đúng với bản chất hành tội ác", luật sư Thơm nêu ý kiến.

