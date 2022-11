Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc váy ngược vẫn được khen xinh

Vừa qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý khi là đại sứ hình ảnh cho Giải golf Vì tài năng trẻ Việt Nam 2022. Là Đại sứ hình ảnh nhưng nàng hậu thật thà thừa nhận chưa biết chơi golf cũng như chưa biết nhiều kiến thức về giải đấu. Đó có thể là một phần lý do khiến Hoa hậu Việt Nam 2020 mắc lỗi trang phục khi ra sân golf. Sau khi chỉnh lại trang phục và chia sẻ ảnh lên trang cá nhân, chân dài Thanh Hóa không ngại thừa nhận việc mình đã... mặc ngược váy. Tuy vậy, trong set đồ chơi golf với áo ôm sát và chân váy ngắn, Đỗ Thị Hà vẫn ghi điểm nhờ vóc dáng đẹp cùng đôi chân dài miên man chuẩn hoa hậu. Fan thậm chí còn dành lời khen động viên cho người đẹp: "Mặc quần ngược mà vẫn xinh". "Hoa hậu có trend mặc quần ngược" trước đó không thể không nhắc đến Á hậu Huyền My. Á hậu Huyền My từng không ngại công khai sự cố diện đồ ngược đi đánh golf của mình. Chụp ảnh "sống ảo" chán chê, mỹ nhân Việt mới phát hiện mình mặc váy ngược và phải chỉnh sửa lại. Gần đây, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng mắc lỗi mặc quần ngược ở Miss Grand International 2022. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 được hỗ trợ để mặc trang phục đúng cách trong bộ ảnh được thực hiện trước khi sang Indonesia.Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

Vừa qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý khi là đại sứ hình ảnh cho Giải golf Vì tài năng trẻ Việt Nam 2022. Là Đại sứ hình ảnh nhưng nàng hậu thật thà thừa nhận chưa biết chơi golf cũng như chưa biết nhiều kiến thức về giải đấu. Đó có thể là một phần lý do khiến Hoa hậu Việt Nam 2020 mắc lỗi trang phục khi ra sân golf. Sau khi chỉnh lại trang phục và chia sẻ ảnh lên trang cá nhân, chân dài Thanh Hóa không ngại thừa nhận việc mình đã... mặc ngược váy. Tuy vậy, trong set đồ chơi golf với áo ôm sát và chân váy ngắn, Đỗ Thị Hà vẫn ghi điểm nhờ vóc dáng đẹp cùng đôi chân dài miên man chuẩn hoa hậu. Fan thậm chí còn dành lời khen động viên cho người đẹp: "Mặc quần ngược mà vẫn xinh". "Hoa hậu có trend mặc quần ngược" trước đó không thể không nhắc đến Á hậu Huyền My. Á hậu Huyền My từng không ngại công khai sự cố diện đồ ngược đi đánh golf của mình. Chụp ảnh "sống ảo" chán chê, mỹ nhân Việt mới phát hiện mình mặc váy ngược và phải chỉnh sửa lại. Gần đây, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng mắc lỗi mặc quần ngược ở Miss Grand International 2022. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 được hỗ trợ để mặc trang phục đúng cách trong bộ ảnh được thực hiện trước khi sang Indonesia. Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS