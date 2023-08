Hải Dương: Khởi tố, tạm giam “cô đồng bổ cau” Trương Hương

Tối 4/8, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo Công an Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), để điều tra về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản " theo Điều 174, khoản 2, Bộ luật Hình sự.



“Tháng 6/2023, Cơ quan CSĐT, Công an Thị xã Kinh Môn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến ngày 4/8, đã khởi tố bị can với Trương Thị Hương và bắt tạm giam”, vị lãnh đạo Công an Thị xã Kinh Môn cho biết.

Trương Thị Hương.

Trương Thị Hương bị khởi tố liên quan đến việc nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra cho thấy, ngày 6/12/2022, anh Trần Thế Xuân cùng bà Vũ Thị Hằng (SN 1967, mẹ đẻ Xuân) đến nhà Hương ở phường Hiến Thành (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) để xem bói, xem phong thủy và tìm hiểu về những khó khăn trong cuộc sống của gia đình đang gặp. Hương đưa ra thông tin nhà anh Xuân bị yểm bùa, trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá…gây vận hạn của gia đình và nói muốn giải quyết cần phải làm lễ giải tiến hình (tức phải có hình nhân thế mạng) di cung hoán số cho cả nhà và làm lễ để phù hợp hướng nhà và cúng bái bát hương.

Sau đó, Hương gợi ý với anh Xuân là giá làm lễ di cung hoán số, cầu bán được nhà, cầu bình an là 270 triệu đồng. Khi anh Xuân trình bày hoàn cảnh gia đình không lo được số tiền 270 triệu đồng thì Hương giảm giá xuống còn 180 triệu đồng. Hương cũng hứa hẹn với anh Xuân, sau khi làm lễ xong, khoảng ngày 28/12/2022 gia đình sẽ bán được nhà.

Hương nhận tiền xong liền hẹn anh Xuân chiều 9/12/2022 đến nhà Hương để cùng đi Lạng Sơn cúng lễ. Sau khi cúng về, anh Xuân chờ đến hết tháng 28/12/2022 nhưng không bán được nhà. Nghĩ bị lừa, anh Xuân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Trương Thị Hương lên cơ quan công an.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh cô đồng Trương Hương hiện đang làm việc tại Kinh Môn (Hải Dương) nổi tiếng qua những video xem bói cho người khác qua hình thức bổ cau.

Qua các video được đăng tải trên Tiktok này, cô đồng Trương Hương có thể đọc tên những người xung quanh đến xem khiến nhiều người nửa tin nửa ngờ. Đặc điểm của những đoạn video được cô đồng Trương Hương đăng tải có vẻ ghi lại những lần coi bói trực tiếp của cô với "khách hàng".

Mỗi lần bổ cau, cô có thể nói vanh vách về một vấn đề nào đó. Đáng chú ý, những clip vừa xem bói vừa bổ cau do cô tự quay bỗng chốc có hàng triệu lượt xem. Kịch bản khá đơn giản: mở đầu cô đồng hỏi về chuyện gia đình, công việc. Sau mỗi câu hỏi đều kèm cụm câu "đúng nhận sai cãi".

Ngày 9/2, Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Thị Hương về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc”.

Công an thị xã Kinh Môn phát hiện tài khoản facebook “Trương Hương” đăng tải video có nội dung cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan lên mạng xã hội. Nội dung các video là các buổi xem bói của cô đồng tên Hương, hình thức xem của Hương là xem bằng lá trầu, quả cau.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Công an thị xã Kinh Môn đã nhanh chóng vào cuộc. Qua rà soát, đã xác định tài khoản facebook “Trương Hương” là tài khoản facebook cá nhân của Trương Thị Hương.

Sau đó, một số cơ quan báo chí đã phản ánh về việc đưa số tiền lớn cho cô đồng này để làm lễ. Công an Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) khi đó cũng đã nhận nhiều đơn trình báo liên quan bà Trương Thị Hương hành nghề xem bói, làm lễ và đã vào cuộc xác minh tin báo.