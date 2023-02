Hải Dương: Công an đang xác minh cô đồng bổ cau nhận tiền làm lễ

Chiều 17/2, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, một lãnh đạo Công an Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, thời gian gần đây, đơn vị đã được nhiều đơn trình báo liên quan bà Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) – cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi hành nghề xem bói, làm lễ xôn xao dư luận thời gian qua.



“Hiện đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh tin báo. Quá trình xử lý, nếu đủ tài liệu chứng cứ theo quy định pháp luật, Công an thị xã Kinh Môn có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can và các biện pháp tiếp theo”, đại diện Công an thị xã Kinh Môn thông tin.

Trước đó, ngày 9/2, Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc”.

Hai ngày trước thời điểm ra quyết định xử phạt trên, Công an thị xã Kinh Môn phát hiện tài khoản facebook “Trương Hương” đăng tải video có nội dung cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan lên mạng xã hội. Nội dung các video là các buổi xem bói của cô đồng tên Hương, hình thức xem của Hương là xem bằng lá trầu, quả cau.

Khi mọi người đến xem bói bằng lá trầu, quả cau cầm đến, bà Hương sẽ bổ cau và phán đoán về tình duyên, tài vận, sức khoẻ, vận hạn của mọi người ở quá khứ, hiện tại và tương lai; địa điểm xem bói tại điện nhà bà Hương ở Hiến Thành. Sau khi các video này được đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Công an thị xã Kinh Môn đã nhanh chóng vào cuộc. Qua rà soát, đã xác định tài khoản facebook “Trương Hương” là tài khoản facebook cá nhân của Trương Thị Hương.

Quá trình làm việc, Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, Hương cho biết việc quay phát các video có nội dung xem bói như trên đều do một mình chị Hương làm. Công an thị xã Kinh Môn đã tiến hành lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính, biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với Trương Thị Hương.

Ngoài mức phạt 7,5 triệu đồng, cơ quan chức năng đã yêu cầu Hương gỡ bỏ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc do hành vi vi phạm của đương sự gây ra.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số cơ quan báo chí đã phản ánh về việc đưa số tiền lớn cho cô đồng này để làm lễ.

Một trong những nạn nhân là bà Nguyễn Thị Lăng (68 tuổi, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) – người từng đưa 65 triệu đồng cho cô đồng để làm đàn lễ cho con trai bị ung thư hạch giai đoạn cuối.

Kể với báo chí, bà Lăng cho biết, khoảng tháng 9/2021 âm lịch, con trai bà là Đinh Văn Hoàng (SN 1983) khi đó đang bị ung thư giai đoạn cuối. Bà Lăng đã đến gõ cửa nhà "cô đồng" Trương Thị Hương xem bói. Sau khi được "cô đồng" Hương hứa sẽ kéo dài tuổi thọ cho con bà thêm được 3 năm với điều kiện bà phải "lo đi", tức là đóng 65 triệu đồng cho cô để làm lễ, bà Lăng về nhà vay mượn thêm và đưa đủ 65 triệu này. Tuy nhiên, chỉ mới làm lễ được 3 ngày, con bà đã qua đời, không hề đúng như "cô đồng" Hương đã hứa. Với bà Lăng, đây là số tiền lớn, đến giờ, bà vẫn chưa trả hết nợ số tiền này.

Không chỉ bà Lăng, một số người khác cũng cho biết họ là nạn nhân của cô đồng và đã có đơn trình báo đến cơ quan công an.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của mọi công dân. Tuy nhiên, pháp luật cũng nghiêm cấm hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi. Nghiêm cấm hành vi tuyên truyền những điều nhảm nhí, mê tín dị đoan, không phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi bói toán, xem tướng số hoặc các hoạt động mê tín dị đoan khác đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi và hậu quả xảy ra, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo thì người nào tham gia hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Đối với hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan thì có thể bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định tại điểm đ, khoản 7 Điều 14 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc trên không gian mạng xã hội có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Đối với hành vi dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành nghề mê tín, dị đoan theo quy định tại Điều 320 Bộ luật Hình sự. Mức phạt của tội danh này là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc mức phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù đối với trường hợp làm chết người; Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Do đó, trường hợp lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo đưa ra thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2.000.000 đồng trở lên còn bị xem xét xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự. Việc xử lý như thế nào sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh của cơ quan chức năng trên cơ sở các tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra sẽ thu thập theo trình tự, thủ tục luật định.

