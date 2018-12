Vì sao công ty Luxshare-ICT “hối lộ” phóng viên 70.000 USD?

Luxshare-ICT đưa tiền để lấp liếm sai phạm?



Theo thông tin từ công an tỉnh Bắc Giang, hồi 16h ngày 18/12, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội bắt quả tang nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình (40 tuổi), trú tại số nhà 37, ngõ 137, đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, hiện đang là phóng viên của Báo Thương hiệu và công luận khi đang có hành vi nhận số tiền 70.000 USD từ công ty Luxshare-ICT.

"Số tiền 70.000 USD là rất lớn, doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra để đổi sự im lặng của phóng viên chứng tỏ sai phạm của công ty là không hề nhỏ", - luật sư Nguyễn Anh Tuấn nhận định.

Cụ thể, tại trụ sở của báo Thương Hiệu và Công Luận, bà Bình đang có hành vi nhận 70.000 USD của ông Tăng Duệ Bằng - quốc tịch Trung Quốc, hiện đang cư trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang - là giám đốc đối ngoại của Công ty Luxshare - ICT Việt Nam (có trụ sở tại Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang) thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, thời gian vừa rồi bà Bình về Bắc Giang, đến trụ sở Công ty Luxshare - ICT Việt Nam làm việc, xác minh những sai phạm của doanh nghiệp. Qua một người môi giới, người này đặt vấn đề với bà Bình rằng công ty Luxshare - ICT sẽ đưa 100.000 USD, để đổi lấy việc bà bỏ qua sai phạm không viết bài? Sau khi "thương lượng" bà Bình đồng ý với con số 70.000 USD.

Ngày 19/12, báo Thương Hiệu và Công Luận cũng đăng tin xác nhận sự việc. Tờ báo còn cho biết, n gười của công ty đưa tiền cho phóng viên xem rồi yêu cầu phóng viên ký giấy biên nhận. Phóng viên xem tiền, ký giấy rồi đưa tiền cho người môi giới chuyển ra ngoài thì bị công an bắt tại cửa.

Trước đó phóng viên Đào Thị Thanh Bình có đề xuất ban biên tập về việc thu thập thông tin viết bài về khu nhà ở của công nhân tại Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam.

Ban biên tập có viết giấy giới thiệu cho phóng viên đến gặp công ty, Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Giang và UBND tỉnh Bắc Giang để tìm hiểu.

Cần thanh - kiểm tra sai phạm công ty Luxshare - ICT Việt Nam

Phân tích vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc công ty luật Đại Nam (đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Việc phóng viên nhận tiền của doanh nghiệp, để không đăng bài về các sai phạm của doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 – Bộ luật hình sự 2015.

Bởi lẽ, phóng viên Bình đã lợi dụng thông tin mà bản thân nắm được về các sai phạm của doanh nghiệp nhằm uy hiếp tinh thần, buộc doanh nghiệp phải chi tiền để che dấu sai phạm.

“Về phía ông Tăng Duệ Bằng (quốc tịch Trung Quốc) Giám đốc đối ngoại của Công ty Luxshare - ICT Việt Nam có hành vi đưa 70.000 USD cho phóng viên. Tuy bị áp lực từ phía phóng viên đe dọa công bố những sai phạm, đứng về mặt pháp lý không phải là hành vi phạm tội nên không bị xử lý, nhưng tôi cho rằng: Với tư cách là 1 giám đốc cũng như tư cách cá nhân, ông đã vi phạm về mặt đạo đức, luân lý.

Cụ thể, với tư cách là 1 giám đốc, nếu doanh nghiệp có những sai phạm thì cần phải nhìn nhận, sửa chữa, khắc phục sai phạm đó. Tuy nhiên, việc đồng ý chi tiền cho PV nhằm che dấu sai phạm của doanh nghiệp là việc làm đáng lên án.

Trước những đe dọa hoặc có dấu hiệu vi phạm của PV, cần phân tích, giải thích hoặc thông báo với cơ quan chủ quản của PV cũng như các cơ quan chức năng để PV đó ngừng ngay những hành vi sai trái của mình, tuy nhiên ông ta đã không hành động như vậy mà chọn phương án thỏa hiệp, chung chi cho PV một số tiền lớn để mua sự im lặng”, - luật sư nói.

Báo Bắc Giang từng phản ánh về việc công nhân Công ty Luxshare - ICT ngừng làm việc để phản đối chế độ tệ bạc của công ty với người lao động.

Luật sư Tuấn nhấn mạnh, trong vụ việc này có 1 chi tiết đáng lưu ý. Đó là, việc Giám đốc đối ngoại Công ty Luxshare - ICT Việt Nam (đại diện cho công ty) đồng ý đưa 70.000 USD cho PV để không công bố sai phạm của doanh nghiệp.

Số tiền 70.000 USD là rất lớn, và doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra để đổi sự im lặng của PV thì có 2 giả thuyết: 1 là doanh nghiệp cố tình gài bẫy phóng viên; 2 là điều đó chứng tỏ công ty Luxshare - ICT có những dấu hiệu sai phạm rất lớn?

Thông tin sai phạm của doanh nghiệp mà PV đang nắm được cũng rất rõ ràng, vì thế doanh nghiệp mới đồng ý bỏ ra 1 số tiền lớn như vậy để mua sự im lặng. Việc này các cơ quan chức năng cần phải làm rõ để xử lý.

Luật sư bày tỏ: “Theo tôi, trước mắt cơ quan chức năng cần thanh tra, kiểm tra từ thông tin về sai phạm mà PV dùng để tống tiền công ty Luxshare - ICT cũng như các hoạt động khác của doanh nghiệp. Nếu phát hiện ra các sai phạm thì cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo quyền lời chung của Nhà nước cũng như môi trường kinh doanh lành mạnh”.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.