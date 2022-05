Vì sao Công ty CP Đầu tư CIC bị Bộ GTVT cấm thầu 3 năm?

Cụ thể, Bộ GTVT chấp thuận đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cấm Công ty TNHH Xây dựng Thành An (có địa chỉ tại đội 2, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) và Công ty CP Đầu tư CIC (CIC Invest - có địa chỉ tại tổ 51 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công tư Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư và các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ sử dụng vốn do Ngân hàng Thế giới tài trợ.



Thời gian cấm trong vòng 3 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực (từ 11/5/2022). Lý do 2 nhà thầu này bị Bộ GTVT cấm cửa do đã vi phạm quy định tại điểm C, khoản 4 Điều 89 của Luật Đấu thầu.

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam căn cứ nội dung của quyết định này triển khai thực hiện các thủ tục công khai xử lý vi phạm, đảm bảo đúng quy định hiện hành và quy định của nhà tài trợ.

CIC Invest vừa bị Bộ GTVT cấm cửa 3 năm do có hành vi gian lận trong đấu thầu.

Được biết CIC Invest bị "cấm cửa" do có liên quan đến gói thầu RAP/CP23 thuộc dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam: Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 2 đoạn Km284+600 - Km285+995 đi qua địa phận huyện Vị Xuyên và TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Dự án này có giá dự toán 201,254 tỷ đồng, sử dụng vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng trong nước, do Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư, Ban QLDA 3 (PMU3) làm bên mời thầu.

Gói thầu được đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB), phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 8/7 - 2/8/2021, với sự tham dự của 2 nhà thầu. Dù chào giá thấp hơn đối thủ 12 tỷ đồng, song liên danh Công ty CP Đầu tư CIC - Công ty CP Phát triển xây dựng và Thương mại Thuận An bị loại do không đáp ứng yêu cầu.

Công ty TNHH Xây dựng Thành An bị cấm cửa do có liên quan đến vi phạm trong đấu thầu tại gói thầu RAP/CP22 Xây dựng tuyến tránh TP Sơn La, tuyến quốc lộ 6 đoạn Km305+500 - Km308+820 (dự toán 59,675 tỷ đồng).

Sau khi phát hiện hành vi gian lận của CIC Invest và Công ty Thành An, Ban QLDA 3 (PMU3) kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cấm Công ty CP Đầu tư CIC tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian 3 năm tại các dự án sử dụng nguồn vốn WB tài trợ và các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư.

Sau đó, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông đã có văn bản đề xuất với Bộ GTVT xử lý bằng hình thức cấm thầu đối với CIC Invest và Công ty TNHH Xây dựng Thành An do có hành vi gian lận.

Bên cạnh hành vi gian lận, Đầu tư CIC được đánh giá là hạn chế về năng lực, kinh nghiệm thi công công trình giao thông đường bộ nói chung (trong 6 năm chỉ được ghi nhận tham gia 2 công trình) và không có năng lực, kinh nghiệm thi công đường bộ khu vực miền núi hoặc tương đương.

Mặt khác, theo thông tin hồ sơ Dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư CIC và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang là cùng một cá nhân. Do đó, việc nhà thầu giải trình không được biết các thông tin cơ bản liên quan đến Gói thầu là không hợp lý.

Từ đây, PMU3 kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cấm Công ty CP Đầu tư CIC (địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian 3 năm tại các dự án sử dụng nguồn vốn WB tài trợ và các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư.

CIC Invest theo giới thiệu tại website của doanh nghiệp là đơn vị kinh doanh đa ngành nghề như bất động sản, xây dựng công trình giao thông đường bộ… Công ty hiện do ông Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.