Vì sao Cơ quan CSĐT Công an TP HCM bắt giữ danh hài Hồng Tơ?

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Văn Tơ (nghệ sĩ hài Hồng Tơ) cùng nhiều đối tượng, trong đó có người nước ngoài, để điều tra hành vi đánh bạc.

Theo nguồn tin riêng của PV Kiến Thức, khoảng tháng 3/2019, từ tin báo của quần chúng, trinh sát Công an quận Tân Phú kiểm tra nhà của nghệ sĩ Hồng Tơ (đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú) thì bắt quả tang gần chục người đánh bạc, thu giữ tại hiện trường hàng chục triệu đồng.

“Do nhóm đối tượng tham gia đánh bạc có người nước ngoài nên vụ việc được chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thụ lý theo thẩm quyền”, một cán bộ điều tra Công an quận Tân Phú thông tin nguyên nhân vì sau vụ việc được Công an TP HCM thụ lý.